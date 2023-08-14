رابط التقديم على كلية الشرطة العراق  ٢٠٢٣ الشروط والاوراق المطلوبة إدارة التطوع وزارة الداخلية

تم الاعلان من قبل مديرية التطوع العراقية عن فتح باب تقديم كلية الشرطة العراقية ولكن هناك بعض من الشروط والضوابط الواجب توافرها في الشخص المتقدم كما انه سيتم قبول خريجي الصف السادس الاعدادي للعام الدراسي 2023/2022 ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط التقديم على كلية الشرطة العراق ٢٠٢٣.

رابط التقديم على كلية الشرطة العراق ٢٠٢٣

تم الاعلان عن فتح باب التقديم للدورة السبعين لكلية الشرطة لكل من حاملي الشهادة الاعدادية لعام 2022ـ2023، بكافة الفروع من يوم 13 أغسطس 2023 حتى الخميس الموافق 17 أغسطس، ويجب ان يتوافر بهم شروط التقديم على وزارة الداخلية.

شروط التقديم على كلية الشرطة في العراق 2023

هناك عدد شروط التقديم على كلية الشرطة في العراق ومنها.

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

ألا يسبق له التقديم في كلية الشرطة.

لا يكون سبق له التجنيد بالشرطة أو القوات المسلحة.

ألا يكون المتقدم محكومًا عليه في جريمة مخلة بالشرف.

كما انه لابد الا يكون مشترك في أي أحزاب سياسية.

أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية.

ألا تزيد درجاته عن 300 درجة.

يجب ان لا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عمره عن 25 سنة.

ألا يكون الشخص التقدم متزوج.

الأوراق المطلوبة للتقديم لكلية الشرطة العراقية 2023