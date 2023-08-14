الان pdf منصة مظلتي تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة وزارة العمل spa.gov.iq

قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 يبحث عنها عدد كبير جدا من المواطنين، حيث تقدم هذه القائمة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، حيث يتم توزيع الدعم المالي لعدد من المواطنين وفقًا للشروط والضوابط المحددة سلفًا، من أجل رفع المستوى المادي للمواطنين لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها الجميع.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يتم نشر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 بشكل الكتروني، حيث ينبغي الإشارة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق وضعت مجموعة من الشروط والضوابط الهامة التي يجب توافرها للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي وتتمثل في الآتي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

ينبغي أن يكون مقيمًا في العراق بصفة دائمة.

أن ينتمي المتقدم لفئة المستحقين للدعم من ذوي الدخل المنخفض.

أن يسجل المتقدم سابقا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن برنامج الدعم الاجتماعي.

خطوات استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن تفاصيل استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 للحصول على الوجبة التاسعة، وأكدت الوزارة أن نتائج هذه الأسماء سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال اللجنة المختصة لعملية رصد وتحديد المستحقين للدعم وفقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، الذي يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا للدعم، وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين استخراج النتائج بسهولة من خلال موقع وزارة العمل العراقية، وكذلك من خلال موقع مظلتي على الراغبين في ذلك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الرسمي.

أو زيارة موقع منصة مظلتي الرسمية .

انقر على “استعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية”

حدد نتيجة الوجبة التاسعة من القائمة المعروضة.

قم بإدخال بياناتك بشكل صحيح، بما في ذلك رقم البطاقة الذكية، ثم أدخل الرمز المرئي المعروض.

انقر على”تحميل ملفات المستفيدين”

وبعد ذلك، قم بالبحث عن اسمك الكامل عبر الموقع وتحقق من تاريخ ميلادك.

وبهذه الطريقة، يمكنك الوصول إلى قائمة أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في العراق، والتحقق من مطابقة بياناتك والحصول على المعلومات المطلوبة.