استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 أبو ظبي بأقوي اشارة وصورة واضحة 100%

تأتي تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 أبو ظبي بمركز مميز في قلوب المشاهدين كونها واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية المثيرة للاهتمام. تُعتبر هذه القناة من بين الجواهر الإعلامية التي تتفوق في استعراضها لمحتوى فريد وذو جودة عالية، فهي تحتل القمة في تقديم الوثائقيات والبرامج المثيرة والممتعة. تتعامل قناة “ناشيونال جيوغرافيك” ببُعد استكشافي يجمع بين الطبيعة والثقافات والتاريخ والعلوم، مما يجعلها وجهة رائعة للمعرفة والترفيه.

قناة ناشيونال جيوغرافيك

تتميز تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 أبو ظبي بتقديم تجربة مميزة من المحتوى المتنوع والغني، الذي يرتبط بفهم واستكشاف جوانب مختلفة من عالمنا. تأتي هذه القنوات بمجموعة من الوثائقيات المذهلة والبرامج التعليمية الممتعة، التي تعبر عن تنوع الحياة البرية والثقافات حول العالم. يتضمن محتوى هذه القنوات:

– تقديم لقطات استثنائية من الحياة البرية في مناطق متعددة، تسلط الضوء على سلوكيات وحياة الحيوانات وكيفية تكيفها مع بيئاتها المتغيرة.

– عروض تعليمية تأخذ المشاهدين في رحلة عبر مواضيع مختلفة من الفيزياء والكيمياء إلى علوم الفضاء والبيئة، مساهمة في توسيع معرفتهم.

– تسليط الضوء على الثقافات المتنوعة حول العالم وتاريخ البشرية من خلال قصص ووثائق توثيقية.

– تصوير مغامرات المستكشفين والرحلات المليئة بالتحديات في بيئات مختلفة.

– استعراض المناظر الطبيعية الخلابة في العالم، مثل الجبال والغابات والبحار، التي تجذب العيون وتثير الإعجاب.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 أبو ظبي

تفتح قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة لعام 2023 أبوابها على نايل سات، لمحبي استكشاف العالم والتعلم، تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 أبو ظبي علي نايل سات

بالمعامل 3/4 .

ومعدل ترميز 30000.

والاستقطاب أفقي.

الجودة عالية (HD).

والتردد هو 11411.

علي عرب سات:

بالمعامل 5/6 .

ومعدل ترميز 27500 .

والاستقطاب أفقي.

التردد هو 11526.