تردد قنوات المسلسلات العربي والاجنبي علي النايل يا وعرب سات .. اظبط الاشارة واستمتع

يهتم الكثير من سيدات المنزل بمشاهدة المسلسلات العربية 2023 خلال فترة الاجازة للاستمتاع حيث ان هناك عدد من القنوات التي تتخصص في ذلك والتي تعرض اهم المسلسلات الدارميه سواء كانت العربية او الدراما الخليجية ويفضل البعض ايضًا مشاهدة المسلسلات الهندية ومدبلجة باللغة العربية حتي يستطيع جميع افرادا الاسرة فهمها ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قنوات المسلسلات العربي والاجنبي.

تردد قنوات المسلسلات العربي والاجنبي

انتشرت خلال تلك الفترة عدد من المنصات الالكترونية التي تعرض حلقات المسلسلات حصريا ولكن هناك بعض من الاشخاص المتابعين للمسلسلات على التلفاز بسهولة وفي اي وقت دون الحاجة الي انترنت وذلك لقضاء وقت ممتع في المنزل وهناك عدد كبير من القنوات اليت ظهرت والتي يكثر مشاهدتها من قبل الكبار والصغار وذلك لان محتواها مناسب وخالي من اي مشاهد.

تردد قنوات المسلسلات على القمر الصناعي النايل سات

هناك عدد من القنوات التي تعرض كافة انواع الدراما ومنها.

تردد قناة ام بي سي مصر

القمر الصناعي: نايل سات

ترددها: 12015.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

نوع الاستقطاب: عمودي

تردد قناة ام بي سي مصر 2

التردد: 11823.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

نوع الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة cbc الجديد2023

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

نوع الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة cbc اكسترا2023 الجديد

التردد: 11380.

معدل الترميز: 27500.

نوع الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 4/3.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة DMC الجديدة 2023