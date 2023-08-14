“40 جنيه لكل بطاقة سلع تموينية” قرار من الوزارة يتم سريانه علي كل بطاقة تموين

40 جنيه لكل بطاقة سلع تموينية، أصدر وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، توجيهًا رقم 2 لعام 2023، يحدد رسوم إصدار واستخراج البطاقات التموينية بدل التالف والفاقد والمستجدة والفصل الاجتماعي، مع تضمين ضمان سلامة البطاقة لمدة عام من التلف، أعلن التوجيه الوزاري تحديد تكلفة إصدار البطاقة التالفة بقيمة 40 جنيهًا، مع تقديم ضمان لمدة سنة من تاريخ إصدارها.

40 جنيه لكل بطاقة سلع تموينية

يتوجب على المواطن دفع رسم استخراج قيمته 50 جنيهًا للحصول على بطاقة جديدة بدلاً من التالفة، حيث يجب تسليم البطاقة القديمة إلى مكتب التموين، 40 جنيه لكل بطاقة سلع تموينية ، يتم إرسالها للمديرية ثم لمركز معلومات الوزارة لإلغائها نهائيًا. في حال تضرر البطاقة خلال عام، يتم استخراج بطاقة جديدة على حساب شركة الإصدار.

استخراج بدل تالف

40 جنيه لكل بطاقة سلع تموينية، الإجراءات لاستخراج بطاقات التموين المتضررة أو المفقودة عبر منصة مصر الرقمية تشمل:

الوصول لمنصة مصر الرقمية. إنشاء حساب باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول. الولوج إلى قسم التموين. طلب إصدار بطاقة بديلة للتموين. إدخال معلومات البطال البديل أو التالف أولاً. اختيار المحافظة المسجلة بالرقم القومي. اختيار الإدارة التموينية المعنية. اختيار مكتب التموين الأقرب لموقعك من القائمة.

الكارت الموحد الجديد

تُطبِّقُ منظومة الكارت الموحد في بورسعيد فقط، وتشمل توزيع المقررات التموينية والخبز، مع استمرار سريان البطاقات التموينية القديمة لمن لم يحصل على الكارت الجديد.

بعد معرفة متي يتم صرف 40 جنيه لكل بطاقة سلع تموينية، أشارت الوزارة إلى أنها ستُوفّر الكارت الموحد مجانًا للمواطنين، وسيتم فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد لكل مواطن يحصل على الكارت الموحد، يشمل ذلك تسجيل بيانات الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول الذي يرتبط باسم الفرد لدى إحدى شركات المحمول، الكارت الموحد مزود ببصمة ذكية لضمان وصول الخدمة لمستحقيها، وقد تم فتح حوالي 500 ألف حساب في بورسعيد جاهزة للتفعيل.