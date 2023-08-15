شروط الخروج على المعاش في سن 65 طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.. خبر في الجون

من المقرر أن تشهد السنوات المقبلة رفع سن المعاش ولهذا يبحث المواطنون عن شروط الخروج على المعاش في سن 65، وأكد قانون المعاشات الجديد أن تطبيق ذلك القرار تدريجيا وكان الهدف من ذلك هو توحيد سن المعاش على كافة الفئات سواء أصحاب الأعمال أو العمالة غير منتظمة وسد العجز المالي في أنظمة المعاشات وتخفيف الحمل على خزانة الدولة، ونقدم اليكم موعد تطبيق رفع سن المعاش من خلال سطور التقرير.

شروط الخروج على المعاش في سن 65

تعمل الحكومة على رفع سن المعاش تدريجيا ليكون 65 سنة بحلول عام 2040 كما يلي:

رفع سن المعاش إلى 61 سنة بداية من يوليو 2032.

سن التقاعد 62 عاما في يوليو 2034.

رفع سن المعاش إلى 63 بحلول يوليو 2036.

سن المعاش 64 عاما في 2038.

ويكون سن التقاعد 65 عاما في يوليو 2040.

ويستهدف من ذلك القانون جميع العاملين في القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات الاقتصادية والوزرات، أما بخصوص القطاع الخاص فهناك تعارض بين قانون العمل والمعاشات الجديد، حيث نص قانون العمل أن سن التقاعد في القطاع الخاص هو 60 عاما وذلك تعارض مع قانون المعاشات والتي قامت بتعديل نصوصها واستبدالها بجملة (سن الشيخوخة).

ضوابط تحديد سن التقاعد للقطاع الخاص

لقد حدد قانون العمل الجديد شروط الخروج على المعاش في سن 65 للقطاع الخاص واستحقاق مكافأة بواقع اجر نصف شهر عن أول خمس سنوات وأجر شهر عن السنوات التي تليها وفق ضوابط محددة وهي: