تردد القنوات
تردد قنوات الافلام العربي والاجنبي الجديد علي النايل سات وعرب سات .. اظبط الاشاراة واستمتع
يمكننا ان نستمتع بافضل الافلام العربية والاجنبية وذلك على الاقمار الصناعية المختلفة منها نايل وعرب سات ويمكنكم ضبطها بكل سهولة ويسر والاستمتاع بها كما ان هناك بعض من القنوات التي تعرض أفلام جديدة لأول مرة على شاشتها، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قنوات الافلام العربي والاجنبي الجديد.
تردد قنوات الأفلام العربية 2023 نايل سات
هناك اقبال كبير من قبل المشاهدين لمشاهدة الافلام العربية ومن القنوات الناقلة لها هي.
تردد قناة روتانا سينما 2023
- القمر نايل سات
- ترددها 11296
- معدل الترميز 27500
تردد قناة نايل سينما 2023
- القمر نايل سات
- ترددها 11842 (V)
- معدل الترميز 27500
تردد قناة نيو ألوان سينما 2023
- القمرنايل سات
- ترددها 12562 (H)
- معدل الترميز 27500
- جودة SD
تردد قناة البيت بيتك سينما 2023
- القمر نايل سات
- ترددها 11257 (V)
- معدل الترميز 27500
تردد قناة اليوم سينما 2023
- القمرنايل سات
- ترددها 12604 (V)
- معدل الترميز 27500
تردد قناة كليك سينما 2023
- القمر نايل سات
- ترددها 11603 (H)
- معدل الترميز 27500
تردد قناة موجة سينما 2023
- القمر نايل سات
- ترددها 12562 (V)
- معدل الترميز27500
تردد قناة سيما على 2023
- القمر نايل سات
- ترددها 12304 (V)
- معدل الترميز 27500
تردد قنوات الأفلام الأجنبية 2023 نايل سات
تردد قناة MBC 2 ام بي سي تو 2023
- القمر نايل سات
- ترددها 11470 (V)
- معدل الترميز 27500
تردد قناة دبي ون Dubai One 2023
- القمر نايل سات
- ترددها 11785
- معدل الترميز 27500
تردد قناة Scare TV
- القمر نايل سات
- ترددها 10872
- معدل الترميز 27500
تردد قناة MBC بوليود 2023
- القمر نايل سات
- ترددها 11938
- معدل الترميز 27500
كيفية استقبال القنوات على الرسيفر
- قم بالضغط على زر القائمة.
- ثم ادخل الرقم السرى 0000
- يظهر الآن على الشاشة خيارات.
- ثم يتم النقر على زر تثبيت.
- انقر على تثبيت يدوي.
- اختيار القمر نايل سات او عرب سات.
- قم بإدخال التردد.
- إدخال معدل الترميز وباقي المعدلات.
- اضغط Ok بواسطة ريموت الرسيفر.
- انقر على زر حفظ Save.