تردد القنوات

تردد قنوات الافلام العربي والاجنبي الجديد علي النايل سات وعرب سات .. اظبط الاشاراة واستمتع

يس عليمنذ ساعة واحدة
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يمكننا ان نستمتع بافضل الافلام العربية والاجنبية وذلك على الاقمار الصناعية المختلفة منها نايل وعرب سات ويمكنكم ضبطها بكل سهولة ويسر والاستمتاع بها كما ان هناك بعض من القنوات التي تعرض أفلام جديدة لأول مرة على شاشتها، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قنوات الافلام العربي والاجنبي الجديد.

تردد قنوات الأفلام العربية 2023 نايل سات

هناك اقبال كبير  من قبل المشاهدين لمشاهدة الافلام العربية ومن القنوات الناقلة لها هي.

تردد قناة روتانا سينما 2023

  • القمر نايل سات
  • ترددها 11296
  • معدل الترميز 27500

تردد قناة نايل سينما 2023

  • القمر نايل سات
  • ترددها 11842 (V)
  • معدل الترميز 27500

تردد قناة نيو ألوان سينما 2023

  • القمرنايل سات
  • ترددها   12562 (H)
  • معدل الترميز 27500
  • جودة SD

تردد قناة البيت بيتك سينما 2023

  • القمر نايل سات
  • ترددها   11257 (V)
  • معدل الترميز 27500

تردد قناة اليوم سينما 2023

  • القمرنايل سات
  • ترددها 12604 (V)
  • معدل الترميز 27500

تردد قناة كليك سينما 2023

  • القمر نايل سات
  • ترددها  11603  (H)
  • معدل الترميز 27500

تردد قناة موجة سينما 2023

  • القمر نايل سات
  • ترددها   12562 (V)
  • معدل الترميز27500

تردد قناة سيما على 2023

  • القمر نايل سات
  • ترددها  12304 (V)
  • معدل الترميز 27500

تردد قنوات الأفلام الأجنبية 2023 نايل سات

تردد قناة MBC 2 ام بي سي تو 2023

  • القمر  نايل سات
  • ترددها   11470 (V)
  • معدل الترميز 27500

تردد قناة دبي ون Dubai One 2023

  • القمر نايل سات
  • ترددها   11785
  • معدل الترميز 27500

تردد قناة Scare TV

  • القمر  نايل سات
  • ترددها 10872
  • معدل الترميز 27500

تردد قناة MBC بوليود 2023

  • القمر نايل سات
  • ترددها 11938
  • معدل الترميز  27500

كيفية استقبال القنوات على الرسيفر

  • قم بالضغط على زر القائمة.
  • ثم ادخل الرقم السرى 0000
  • يظهر الآن على الشاشة خيارات.
  • ثم يتم النقر على زر تثبيت.
  • انقر على تثبيت يدوي.
  • اختيار القمر نايل سات او عرب سات.
  • قم بإدخال التردد.
  • إدخال معدل الترميز وباقي المعدلات.
  • اضغط Ok بواسطة ريموت الرسيفر.
  • انقر على زر حفظ  Save.
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يس عليمنذ ساعة واحدة
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