تردد قنوات افلام الرعب علي القمر الصناعي ٢٠٢٣ وشاهد اقوي الافلام الاجنبيه مجانا

يهتم الكثير بمشاهدة افلام الرعب كما ان أفلام الرعب لها شعبية جماهيرية واسعة فقد اقترب عيد الهالوين الذي يحتفل به الغرب بشهر أكتوبر من كل عام ويشاهدون الكثير من افلام الرعب ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قنوات افلام الرعب علي القمر الصناعي ٢٠٢٣.

تردد قنوات افلام الرعب علي القمر الصناعي

يوجد الكثير من الأشخاص يرغبون في مشاهدة افلام الرعب وهناك بعض من القنوات المخصصة لذلك وهي.

تردد قناة سكار الجديد

إحدى القنوات المصرية والتي تتميزبعرض أقوي أفلام الأكشن والرعب الأجنبية دون وجود أي فاصل إعلاني و تتميز القناة بعرض الأفلام الأجنبية المترجمة للغة العربية ويتم استقبالها من خلال الاتي.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الجديد: 10875

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

تردد قناة إم بي سي أكشن الجديد 2023

يحرص الجميع على استقبالها تعمل على عرض الأفلام والمسلسلات الأجنبية ونستمتع بها على الترددات الجديدة التالية:

تردد نايل سات الجديد: 12015

تردد عرب سات الجديد: 12284

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

تردد قناة توب موفيز الجديد 2023

حازت على نسبة عالية من المشاهدات في الوطن العربي يمكنك الاستقبال الخاص بك على التردد التالي.

القمر الصناعي: نايل سات والعرب سات

تردد النايل سات : 10832

تردد العرب سات : 11392

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

تردد قناة دي موفيز الجديد 2023

تمكننا من متابعة أفلام الرعب الأجنبية على مدار ٢٤ ساعة دون توقف ويتم من خلال الاتي.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الجديد: 11603

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

تردد قناة تايم موفيز الجديد 2023

إحدى القنوات المملوكة لشركة قنوات تايم المصرية وتتميز القناة بعرضها للأفلام دون تشفير ودون انقطاع من خلال التردد التالي: