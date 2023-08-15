تردد قنوات افلام الرعب علي القمر الصناعي ٢٠٢٣ وشاهد اقوي الافلام الاجنبيه مجانا
يهتم الكثير بمشاهدة افلام الرعب كما ان أفلام الرعب لها شعبية جماهيرية واسعة فقد اقترب عيد الهالوين الذي يحتفل به الغرب بشهر أكتوبر من كل عام ويشاهدون الكثير من افلام الرعب ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قنوات افلام الرعب علي القمر الصناعي ٢٠٢٣.
تردد قنوات افلام الرعب علي القمر الصناعي
يوجد الكثير من الأشخاص يرغبون في مشاهدة افلام الرعب وهناك بعض من القنوات المخصصة لذلك وهي.
تردد قناة سكار الجديد
إحدى القنوات المصرية والتي تتميزبعرض أقوي أفلام الأكشن والرعب الأجنبية دون وجود أي فاصل إعلاني و تتميز القناة بعرض الأفلام الأجنبية المترجمة للغة العربية ويتم استقبالها من خلال الاتي.
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد الجديد: 10875
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 6\5
تردد قناة إم بي سي أكشن الجديد 2023
يحرص الجميع على استقبالها تعمل على عرض الأفلام والمسلسلات الأجنبية ونستمتع بها على الترددات الجديدة التالية:
- تردد نايل سات الجديد: 12015
- تردد عرب سات الجديد: 12284
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 6\5
تردد قناة توب موفيز الجديد 2023
حازت على نسبة عالية من المشاهدات في الوطن العربي يمكنك الاستقبال الخاص بك على التردد التالي.
- القمر الصناعي: نايل سات والعرب سات
- تردد النايل سات : 10832
- تردد العرب سات : 11392
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 6\5
تردد قناة دي موفيز الجديد 2023
تمكننا من متابعة أفلام الرعب الأجنبية على مدار ٢٤ ساعة دون توقف ويتم من خلال الاتي.
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد الجديد: 11603
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 6\5
تردد قناة تايم موفيز الجديد 2023
إحدى القنوات المملوكة لشركة قنوات تايم المصرية وتتميز القناة بعرضها للأفلام دون تشفير ودون انقطاع من خلال التردد التالي:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد الجديد: 12604
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 6\5