هي دي الاخبار ولا بلاش.. زيادة معاش المطلقة والأرملة في هذه الحالات تبعًا لقرارات وزارة التضامن

زيادة معاش المطلقة والأرملة من التضامن الاجتماعي وذلك في ظل سعي الحكومة لمساعدة المطلقات والأرامل في ظل غلاء الأسعار، وقد نص قانون المعاشات والتامينات الاجتماعية الجديد على البنود والحقوق التي تشمل حق هذه الفئات كما ورد أنه يمكن الجمع بين معاشين وهناك حالات أخرى يتم حرمان المطلقة من المعاش، وهذا ما نوضحه لكم عبر موقعنا البديل فتابعوا معنا.

زيادة معاش المطلقة والأرملة من التضامن في هذه الحالات

تمنح وزارة التضامن الاجتماعي من لا يمتلكون دخلا ثابتا معاش تكافل وكرامة وذلك للأسر الفقيرة والعمالة غير منتظمة وكذلك المطلقات والأرامل، وطبقا لتصريحات دكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن دعم الأسر الفقيرة فقد اهتم هذا البرنامج بتقديم الدعم للمطلقة من خلال معاش شهرى زيادة معاش المطلقة والأرملة للمساهمة في تخفيف الأعباء ويندرج ذلك في إطار حرص الدولة على دعم المرأة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبقا لارتفاع مستوى التضخم فإن الحكومة قد وافقت في إبريل الماضي على زيادة معاش تكافل وكرامة ومن المقرر أن يتم رفعها مرة أخرى خلال الشهور القادمة.

شروط الجمع بين معاشين للمطلقة

من حق المرأة المطلقة الحصول على معاش والدها وهذا نص عليه القانون بشرط أن يكون متقاعد ويتقاضى معاش أو كان موظفا مؤمن عليه، ويجوز أيضا جمع الأرملة بين معاشها عن زوجها ومعاشها وذلك لأنها منتفعة بأحكام القانون، أو الجمع بين معاشها عن زوجها ودخلها من العمل أو الوظيفة زيادة معاش المطلقة والأرملة ويكون ذلك وفق شروط معينة جاءت على النحو التالي:

يجمع المستحق للمعاش بين المعاش والدخل في قيمة الحد الأدنى المقرر طبقا للمادة رقم 24 من القانون.

يمكنها الجمع بين معاشها كحق منتفع ومعاش زوجها، أو معاشها ودخلها من الوظيفة أو المهنة.

يجوز للأبناء الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون قيود.

يمكن أن يجمع المستحق للمعاش بين كل المعاشات عن شخص واحد دون حدود.

حالات حرمان المطلقة من المعاش