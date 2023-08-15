خلاص الكل هيبني ويرتاح”.. فتح باب تراخيص البناء بالمدن والقرى قريبأ|| خطوات استخراج الترخيص والأوراق المطلوبة

بدأت وزارة الإسكان في الدراسة الحالية لاستئناف أعمال البناء في المدن والقرى بعد فتح باب تراخيص البناء دون الاشتراطات الجديدة، وتشارك مجموعة من الوزارات المعنية بما في ذلك وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان في هذه الدراسة، ومن المقرر أن يتم استئناف عمليات البناء بموجب تراخيص مماثلة لقانون البناء الصادر في عام 2008 ومن المتوقع تنفيذ هذه العملية ابتداءً من الشهر المقبل.

تراخيص البناء في المدن

من ضوابط استئناف البناء في المدن تأكيد منح تراخيص للأعمال الإنشائية والمشروعات القومية واستئناف أعمال المباني غير السكنية، كما يتضمن القرار تصريحات لهدم المباني السكنية المهددة بالانهيار في حالة خطورة مرتقبة.

أما فيما يخص تراخيص البناء الجديدة فإن القرار يبقي على استمرار إصدار تلك التراخيص للقرى وتوابعها مثل العزب والكفور والنجوع وذلك وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها والتعديلات.

ويسمح القرار بأعمال التشطيبات للأدوار التي تم ترخيصها أو تقديم طلب تصالح بشأنها في حالات مخالفات البناء، وتعمل جميع جهات الاختصاص على تنفيذ هذا القرار من أجل تحقيق المصلحة العامة.

تراخيص البناء في القرى

تعتبر الاشتراطات المذكورة في المخططات العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها وفقاً للقوانين المتعلقة بتنظيم أعمال البناء، وتقع على عاتق الوحدات المحلية مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات في مواجهة أصحاب العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها ومنع تنفيذ أي أعمال مخالفة لها، وتضمن هذه الإجراءات وقف أعمال البناء غير الملتزمة بالاشتراطات، ولا يحق للوحدات المحلية إصدار تراخيص بناء أو تصريحات بصلاحية الموقع بدون وجود مخطط تفصيلي معتمد، ويجب أن تتوافق هذه الإجراءات مع أحكام المادة 15 من النص القانوني.

شروط استخراج تراخيص البناء في القرى

تسجيل العقد في الشهر العقاري إذا كان المكان داخل المدينة وإلا فإن صحة التوقيع على العقد تكفي.

توفر عقد صحيح للتوقيع عليه.

يجب أن يقع المكان المراد ترخيصه ضمن الحيز العمراني.

خطوات استخراج تراخيص البناء في القرى

قدم طلباً للحصول على ترخيص بناء إذا كانت الأرض فضاءً أو ترخيص تعلية إذا كان المنزل مبنياً بالفعل.

حدد موقع منزلك أو قطعة الأرض على الخريطة بمساعدة مختص من المجلس المحلي.

سدد رسوم 200 جنيه لاستخراج بيان صلاحية الموقع في المجلس المحلي، يستند إلى هذا البيان تحديد عدد الأدوار المسموح بها استناداً إلى عرض الشارع.

بمجرد استلام بيان الصلاحية قم بزيارة مكتب هندسي لإعداد الرسومات المعمارية والإنشائية.

قم بإعداد توكيل للمكتب الهندسي أو المهندس المسؤول لمتابعة باقي الإجراءات.

احصل على صحة توقيع على عقد المنزل أو قطعة الأرض، وقدم الأصل ونسخة للمراجعة، ستستعيد الأصل بعد انتهاء المراجعة.

تكاليف استخراج تراخيص البناء في القرى

أتعاب المكتب الهندسي.

تأمينات اجتماعية بنسبة 2.5% من تكاليف البناء يتم تحديدها من قبل المهندس المختص.

رسوم تحسين بقيمة 20 جنيه لكل متر في الدور الأرضي أو مساحة الأرض.

دمغات هندسية تقدر بحوالي 700 جنيه.

حوافظ وأرانيك تدفع في المجلس بتكلفة حوالي 600 جنيه.

شهادة المتغيرات المكانية بتكلفة تعتمد على المساحة.

شهادة إشراف وعقد مقاولة من المهندس.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء في القرى