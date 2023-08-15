الدفعة الخامسة – الوجبة التاسعة المقبولين الجدد|| هنا تحميل كشوفات الرعاية الاجتماعية العراق 2023 رجال ونساء …أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق مازال متصدراً في كافة الساحات البحثية، وذلك نظرا لبدء العد التنازلي عن اقتراب موعد إطلاق الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة والتي ستشمل أكثر من 150 ألف أسرة جديدة بجانب أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الذين شملتهم الدفعات السابقة من الدعم.

كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراق

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق على أن إجراءات الدفعة الخامسة تمت اكتمالها بنسبة تجاوزت ال75%، مشيرة إلى أن العمل مازال مستمراً من أجل اكتمال كافة الإجراءات المالية والقانونية والإدارية لإطلاق الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة والتي تعد أكبر دفعة رعايا على الإطلاق.

مضيفة أن عدد المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة سيكون أكبر عدد على الإطلاق منذ تدشين برنامج الدعم الاجتماعي، مشيرةً إلى أن خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يتم الانتهاء من كافة إجراءات إطلاق الدفعة الخامسة وتسليم كشوف المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة إلى الوزارة لتحديد يوم وساعة إطلاقها رسمياً.

الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة سوف تشمل جميع الفئات المتقدمة للشمول وفقاً النسب المتقدمة حيث قوامها:

65% رجال

35% نساء

أسماء المشمولين في الدفعة الجديدة

تحميل أسماء المشمولين في الدفعة الجديدة الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة من الوجبة التاسعة، يتم من خلال اتباع خطوات تنزيل كشوف المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة 5 الوجبة 9 عبر منصة مظلتي الإلكترونية وهي كالتالي: