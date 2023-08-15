“جمال اي هتروح بدري الظهر من الشغل”… قرار هام مفاجئ وجديد بتخفيض ساعات العمل للموظفين زققطوا لهذه الفئات فقط

لتلك الفئات هتروح بدري البيت تخفيض ساعات العمل أصدرت الحكومة المصرية قرار بشان تقليل ساعات العمل لبعض الفئات وقد نصل عليها قانون العمل، وجاء ذلك نتيجة حرص الحكومة على تقليل بعض الأعباء والضغوطات الواقعة على العديد من العاملين بالقطاعات الحكومي والإدارية، حيث يتم العمل الجاد في هذه الفترة طبقاً لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي طبقاً لتنفيذ هذه القرارات وتقليل ساعات العمل الأساسية بالقطاع الحكومي، وسيتم بدأ العمل رسمياً بدايةً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانيةً ظهراً، ولتصل بذلك ساعات العمل ٦ ساعات.

قانون العمل

قامت المادة رقم ١٣١ بتحديد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فهناك بعض الفئات التي يمكن لها العمل من خلالها إلى ٦ ساعات، وهم كالتالي؛ لموظف الذي يعاني من الإعاقة، يتم إعفاء من الموظف الذي لديه طفل من ذوي الإعاقة، وهذا بموجب القرار الذي تم إصداره من قبل المجلس الطبي الختص بالإعاقة، كما أنه يتم تقليل ساعات العمل الموظفة التي تقوم بإرضاع الطفل حتى وصوله إلى عامين، كما أنه يتم إعفاء الموظفة الحامل بدايةً من الشهر الخامس، ويحق للموظف الانقطاع عن العمل لفترة لا تتخطى ٧ أيام بالسنة كحد أقصى يومين بالمرة الواحدة.

ما هي أهداف مشروع قانون العمل

من الجدير بالذكر أن مشروع قانون العمل يحق لإيجاد مبيئة عمل مناسبة للعمل عن طريقة خلق حالة من التوازن بين العالم وصاحب العمل، حيث أنها تساعد على بناء حالة سياسية اقتصادية جديدة بمجال التشغيل، بالإضافة على تحقيق العدالى التي تساعد على العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى فصل أي نزاعات بين العمال، كما أن هذا القانون يهدف إلى الربط بين تحقيق الأجر والإنتاجية، حتى يطمأن المستثمرين سواء الوطني والأجنبي وتمجيد دور الشورى بينهم، ويهف أيضاً هذا القانون إلى الوصول إلى التطور التجديد في ميدات العمل، حتى يتناسب مع كافة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها مصر في الآونة الأخيرة، كما أنه يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والرضا والتوازن لتحقيق الاستقرار داخل الوطن وتوحيده.