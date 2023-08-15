يا فرحة ما تمت… الفراح البيضا بقت زي الحمرا كله قرب من بعضه ارتفاع جديد في الفراخ وكله واحد بيبيع بشكل غير التاني!

إزدياد أسعار الدواجن من أهم ما يشغل المواطنين في الفترة الحالية أسعار الدواجن وبحث مربي الدواجن والإستفسار عن آخر التطورات برصة للطيور والسوق في مصر، في ظل إرتفاع الأسعار فقد صب إهتمام ماصحاب الدواجن في رصد وإحصاء التكلفة الناتجة من دورة الإنتاج وحصر المكسب منها والخسارة، فقد إنخفضت أسعار لحوم الدواجن مقارنة بأسعار السلع الغذائية الأخرى مع وجود إرتفاع أسعار الأعلاف، وبين تقلبات الأسعار في السوق المصري من إنخفاض و إرتفاع في أسعار الدواجن، وبدخول الصيف وزيادة أعداد مربيي الدواجن بشكل كبير وملحوظ، لابد من معرفة تقارير وافيه وشاملة عن التوقعات الصادرة عن أسعار الدواجن في الايام المقبلة.

توقعات الزيادة في لحوم الدواجن

مع دخول فصل الشتاء فمن المتوقع ان تثبت الأسعار في الفترة المقبلة مع التوقع بزيادتها بشكل تدريجي لاحقاً، ولمعرفة أسعار الدواجن بالتفصيل وبكل سهولة بالدخول على المواقع الرسمية لبرصه الدواجن في مصر ومتابعة جميع الاسعار بكافة أنواعها في اليوم، ومع بداية الشهر بعض من الناس قد بدأت في التربية وذلك نظر لإعتدار درجة الحرارة في هذا الشهر فقد رفض مربيي الدواجن عن تربيتها في الشهر الماضي لشده الحرارة، وذلك لا ينطبق على المربين أصحاب المزارع التي تكون بحجم كبير حيث تجهز بجميع المستلزمات لدرجة الحرارة من مكيفات وأدوات تبريد المكان، ومن أجل ذلك من المتوقع ان ترتفع الأسعار خلال الأيام المقبلة وذلك مع إنخفاض في أسعار الكتاكيت، فقد ترتفع بنسبه بسيطة في سعر الكتكوت الأبيض مع ثبات سعر الكتكوت الساسو.

الإتحاد العام لسعر الدواجن

قد اعلن الاتحاد توقعه في إنخفاض أسعار لحوم الدواجن وذلك خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب إستيراد الحكومة كميات كبيرة من لحوم الدواجن المقسمة الي أوراك، ومع إقتراب نفاذ صلاحيتها قد قررت برصد الأسعار حيث تكون أقل من ست جنيهات من سعرها السابق فأدي ذلك الي اتجاه اكثر المشترين إلي شراء الدواجن المجمدة وأدي ذلك الي ضرر بمنتجي الدواجن، وقد طلب الإتحاد المنتجين الدواجن الوقف من الإستيراد من اللحوم المجمدة التي تكون مجهولة المصدر ومجهولة الذبح بطريقة حلال أم لا.