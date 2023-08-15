من 55% بس… هتلاقي نفسك في كلية قمة كمان لا وكمان الطب نزلت ل85% مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2023

تنسيق الجامعات الأهلية ينتظر الكثير من طلاب الثانوية العامة تنسيق الجامعات الأهلية، وهذا ما سيتم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأيام القادمة، وبعد ما تم الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى الخاصة بالجامعات الحكومية لهذا العام، لذلك سوف يتم الإعلان عن تنسيق الجامعات الأهلية لهذا العام، لكي يتمكن الطلاب من كتابة الرغبات الخاصة بهم من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالتنسيق.

موعد تنسيق الجامعات الأهلية 2024

بعد أن تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في تنسيق الجامعات الأهلية، يجب على الطلاب الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بالتنسيق باتباع بعض الخطوات التي سوف نوضحها لكم، ويجب العلم بأن القبول بهذه الجامعات يكون بأولوية التسجيل أولا ومن ثم دفع المصاريف.

خطوات كتابة تنسيق الجامعات الأهلية

أولا يتم الدخول الى موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط، بعد ذلك قم باختيار أيقونة تسجيل رغبات الجامعات الاهلية، ومن ثم قم باختيار نوعية الثانوية التي تخرجت منها، وقم بكتابة رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك، وبعد ذلك قم بكتابة رغبات تنسيق الجامعات الأهلية وذلك وفقا لتخصص الطالب ورغبته، ويجب على الطالب كتابة 10 رغبات على الأقل لكي يقوم الموقع بقبول التسجيل به، وبعد الانتهاء من كتابة رغبات تنسيق الطالب يتم حفظها وطباعتها وايضا يمكنك الحصول على إيصال التقديم، وبعد ذلك ينتظر الطالب اعلان درجات التنسيق من خلال متابعة الموقع الالكتروني الخاص بالتنسيق لكي يتم معرفة الكلية المرشحة له.

مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2024

حتى الآن لم يتم الإعلان عن درجات تنسيق الجامعات الاهلية، ولكن من المتوقع أن ينخفض الحد الأدنى للقبول بهذه الجامعات عن السنة الماضية بنسبة بسيطة، لهذا سوف نقدم لكم درجات تنسيق الجامعات الأهلية للعام الماضي، والتي جاءت كالاتي:

جاء تنسيق كلية الطب 87,80%، أما كلية طب الأسنان 87,32%، وكلية العلاج الطبيعي 86,83%، أما كلية العلوم الصحية التطبيقية 82,44%، وكلية الصيدلة 86,10%، وكلية الألسن 78,54%، أما كلية التمريض 78,29%، وكلية الهندسة 71,22%، وكلية التجارة 66,59%، أما كلية الإعلام 76,83%.