“بعد رونالدو وبنزيمة ونيمار” انتقال محمد صلاح إلى أهلي جدة السعودي بمبلغ خرافي يثير الجدل حول العالم ….

أُصيب المجتمع الرياضي في العالم بالصدمة بعد الأخبار حول انتقال محمد صلاح إلى أهلي جدة السعودي، وتلك الأخبار انتشرت مثل النار في الحطب مع الساعات الأخيرة بعد أن انتشرت العديد من الأنباء التي تتحدث عن الموافقة المبدئية للنجم المصري العالمي محمد صلاح لمسئوبي نادي الاتحاد بالانتقال والمشاركة مع الفريق في دوري روشن السعودي، وأكدت تلك الأنباء أن محمد صلاح واتحاد جدة توصلوا لاتفاق مبدأي حول انتقال قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي إلى المملكة لمجاورة النجوم التي نجح نادي الاتحاد في استقطابهم هذا الموسم وعلى رأسهم صاحب البالون دور كريم بنزيمة ولاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي ولاعب الوسط البرازيلي فابينيو، كما انتشرت عدة أخبار حول التفاوض بين إدارة الاتحاد واللاعب الإسباني سيرخيو راموس لقيادة دفاعات العميد هذا الموسم.

انتقال محمد صلاح إلى أهلي جدة

وكان النجم المصري محمد صلاح قد شارك في لقاء فريقه الحالي نادي ليفربول الإنجليزي أو أمس الأحد أمام نادي تشيلسي وتمكن من صناعة هدف الفريق الوحيد لزميله لويس دياز في اللقاء الذي انتهى بتعادل الفريقين بنتيجة 1/1، ولكنه تم استبداله من قبل المدير الفني للفريق الألماني يورجن كلوب في الدقيقة 75 من زمن اللقاء، وظهر محمد صلاح أثناء التبديل غاضبا بشدة ولم يقم بتحية مدربه لحظة خروجه من الملعب، ويعود سبب الغضب الذي ظهر به النجم المصري محمد المنتقل إلى اتحاد جدة قريبا أنه فشل في التسجيل خلال الدقائق التي لعبها، حيث كان يحلم محمد صلاح أن يسجل في المباراة الأولى في الموسم للمرة السابعة على التوالي في إنجاز صعب التحطيم، ولكن خروجه أثناء اللقاء هو الذي جعله غاضبا أشد الغضب، وسوف تكون الأيام القادمة شاهدة على تغيرات الأحداث التي قد تشهد انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد بمبلغ خرافي.

كلوب يتحدث عن صلاح

وخلال المؤتمر الصحفي بعد انتهاء المباراة تعرض المدير الفني يورجن كلوب إلى سؤال من أحد الصحفيين حول سبب غضب محمد صلاح، ولكنه راوغ في الإجابة مؤكدا أنه لا يعلم سبب ذلك ولم يشاهده حيث كان منتبها لأحداث اللقاء، وأنه لا توجد أية مشكلة شخصية بينه وبين محمد صلاح، وأن صلاح سببا في 99% من البطولات التي حققها ليفربول في المواسم الأخيرة التي شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح.