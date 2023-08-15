“ده مولد بقى الدولار طـــار وصل ل42جنيه في السوق السوداء توقعات نارية الفترة القادمة للأخضر

تعرف على توقعات إرتفاع أسعار الدولار لم يتغير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم 14 أغسطس 2023ليكون ثابت في البنك المركزي المصري عند مستوى 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء كم أن التوقعات تشير إلي زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه

في الأيام القادمة، وقد صرح الأستاذ محمد عبد العال في مقاله بأن السوق الموازية تشهد تحركا في أسعار الدولار ذلك أمام اللجان ليصل السعر إلي ٤٠ج، وقد حدث ذلك بسبب الإرتفاع الملحوظ في أسعار الذهب و زيادة في أسعار النفط والطلب على النقود الأجنبية.

ماهي التوقعات القادمة لسعر الدولار

2023

تشير معظم الدلائل والأبحاث التي أجريت والذي شمل عددًا من كبار بنوك الإستثمار في مصر ، أن قيمة الجنية المصري في العام 2023 سوف تشهد تراجعًا أمام الدولار الأمريكي، ويأتي ذلك نتيجة لعدة عوامل اقتصادية، لعل من أهمها حدوث عدد من التقلبات النقدية في العالم أجمع، وأيضًا وجود عجز في الميزان التجاري، حيث تشير كل التوقعات إلى احتمال تراجع الجنية أمام الدولار، وذلك بما تصل نسبته من 2،5 %، بينما تشير بعض التوقعات لعدد من البنوك الأخرى، إلى أن التراجع يمكن أن تصل قيمته إلى أقل من 1.5%

وعندما قمنا بسؤال أحد المختصين في الإقتصاد ( أستاذ عبده رشاد ) أستاذ الإقتصاد بجامعة القاهره عن توقعاته فيما يخص زيادة سعر الدولار من عدمه كان رده ، إن أهم شروط صندوق النقد الدولي أن يكون سعر صرف الجنيه مرن تحدده قوة العرض والطلب داخل مصر، على أن يكون سعره مرتفعاً في حالة الزيادة في الطلب عليه، وكذلك ينخفض إذا كان المعروض أكثر من المطلوب، إذاً حالة تراجعه عالمياً لن تؤثر كثيراً على سعره في مصر، حيث المؤثر الأكبر عليه حركة البيع والشراء أو ضغط الطلب عليه،وعن التوقعات لسعر الدولار للسنه الحاليه و مصير الجنيه في مصر، يقول أستاذ ( رشاد عبده ) إن سعر الدولار في مصر سيزداد الأيام المُقبلة، سواء كانت هذه الزيادة تقع على دفعة واحدة من يعقبها استقرار، أو زيادة متدرجة بعدة قروش بوتيرة متلاحقة.

وبناء علي كمية الأبحاث والدلائل فأن عاجلا أم أجلا يتم ركود سعر الجنيه مقارنة بالدولار ويتوقع معظم الخبراء الاقتصاديون أن يقوم البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة وننتظر ما سيحدث في الغد القريب .