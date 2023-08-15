رايح فين هتكاكي وانت لسه كوتكوت… سعر الكتكوت الأبيض كل ما تريد معرفته عن الكتاكيت

سعر الكتكوت الأبيض يبحث الكثير من مربي الكتاكيت يوميا عن معرفة أسعار الكتاكيت سواء البيضاء أو الساسو أو البلدي، حيث حصد سعر الكتكوت الأبيض في بورصة الدواجن عدة تغيرات جديدة، فقد شهد ارتفاعا خلال الأيام القليلة الماضية بعد موجة الانخفاضات التي شهدتها أسعار الكتاكيت من قبل، ومع حالة الاستقرار التي تحدث الآن له في حركة الشراء والبيع تجمع المستهلكون على إقبال شراء الكتكوت بجميع أنواعه، فبالرغم من الأسعار الحالية للكتاكيت البيضاء مازال استمرار شرائه من الأسواق، وذلك بسبب شرائه من خلال ربات البيوت وخاصة في المجتمعات الريفية لاعتقادهم أن الكتكوت البيتي يحصل على أقل تكلفة مادية وأكثر جودة، كما أنه خالي من الأدوية التي قد تستعملها بعض مزارع الدواجن، وسوف نقدم هذا السعر خلال السطور القادمة تابعونا.

ارتفاع وانخفاض اسعار الكتاكيت البيضاء

يقبل الكثير على شراء الكتاكيت البيضاء مع قدوم فصل الصيف بعكس فصل الشتاء وذلك لما يحدث فيه من تقلبات جوية وبرودة شديدة في الجو وهذا يعرض حياة هذه الكتاكيت لخطر قد تؤدي إلى الموت، أو احتمالية تفشي الأمراض بينها أو موتها من البرد، هذا يؤدي إلى إنخفاض أسعارها، لأن الكثير من مربي الدواجن الصغار يغشون من خسارة مالهم ومشروعاتهم الصغيرة ويفضلون الانتظار لفصل الصيف حيث ترتفع أسعارها و يوجد عليها إقبال كثير.

سعر الكتكوت الابيض اليوم

وصل اليوم سعر الكتكوت الابيض في معظم الشركات إلى 17 جنيه، ويعتبر هذا السعر أعلى سعر بالنسبة لأنواع الكتاكيت الأخرى، حيث وصل سعر الكتكوت الابيض قطعان 14,25،بينما وصل سعر الكتكوت الساسو 10,50، سعر كتكوت ساسو بيور وصل 11,50، سعر الكتكوت البلدي 7,50، والكتكوت الهجين وصل سعره 8,50.

انواع الكتاكيت البيضاء:

هناك عدة أنواع للكتكوت الأبيض وهذه الأنواع هي: كتكوت الروس ، كتكوت الهبر، كتكوت الاي ار، كتكوت الايفان، كتكوت الاربو، كتكوت الكب، وأفضل هذه الأنواع هو الاربو لأنه يتميز بمقاومته للأمراض فيمكن تربيته في جميع الأماكن بجميع مختلف المناخ، كما لديه مناعة قوية، فهو ذات مواصفات عالية تشجع المربي على تربيته، كما ينصح بعض المربين الكبار على تربية هذا الكتكوت لمن هم في بداية الأمر.