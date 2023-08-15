“أمر ملكي عاجل زيادة الرواتب للمتقاعدين في المملكة لتلك الفئات 1445

الزيادات المقررة علي رواتب معاشات المتقاعدين تقوم المملكة السعودية بالاهتمام بشؤون المواطنين العاملين داخل المملكة، المحلين أو العاملين الوافدين من الخارج، وبوصول العمال إلي سن الستين سن التقاعد يحتاجون إلى خدمات من أهمها حصولهم على مبالغ تسمي برواتب المعاشات أي رواتب المتقاعدين وذلك من أجل تغطيت احتياجاتهم المعيشية بعد وقف رواتبهم لوصولهم لهذا السن فهو سن نهاية الخدمة، ومن أجل ارتفاع السلع الملاحظ ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد وضغط المواطنين الغير مقيدين بأعمال وغير قادرين على كسب الأموال، قد تم رصد قرار بزيادة أسعار رواتب المعاشات للمتقاعدين في المملكة السعودية.

ميعاد صرف رواتب التقاعد

فمن أهم أوليات الحكومية السعودية منح رواتب التقاعد فتحظى بدرجه كبيرة من الاهتمام، فيتم تحديدها بشكل دقيق وموحد ليسهل الحصول عليا فتكون في وقت محدد خلال الشهر لضمان وصول جميع الرواتب بكامل قيمتها للراغبين في تلبية إحتياجاتهم من سداد دين أو دفع الإيجار أو سداد فواتير وغيرها من مستلزمات الأشخاص في الحياة، فلا يأجل المعاش إلي في حالة واحده فقط وهي أن يوافق يوم صرف المعاش ليوم أجازه رسمية في الدولة، ويتم مراعاة مواعيد صرف المعاشات فيكون قبل الإجازة أو بعدها دون تأخير، وقد قرر بأنه من بداية الشهر المقبل سيتم زيادة الرواتب للمتقاعدين، فيتم الزيادة في سعر المعاشات للسعوديين حتي تصل بحد أدني إلي ١٥الف ريالاً سعودياً سواء للعسكرين أو للمدنيين، فقد وصلت الزيادة المالية إلي ٤٠٠٠ ريال، وقد تم تحديد الحد الأقصى إلي أنهم لا يصل للفرد اكثر من ١٠٠ ألف.

المستحقين للزيادة في المعاش

تم تحديد المستحقين للزيادة المقررة في رواتب المعاشات في السعودية

الزوجة الغير عامله أو مقيده بأي وظيفه وكذلك الزوج الغير عامل وغير مقيد بوظيفه، الأبناء المتوفيين آبائهم الذي لا يقل عمرهم عن 21 عام طلاب بالمدارس أو أمنين، للأبناء المتوفي آبائهم وأعمارهم لا تزيد عن عام٢٦ من الطلاب في الجامعات، الأبناء العاجزين الغير قادرين على العمل أو كسب الأموال، وكذلك الفتيات العازبات والغير مقيدات بعمل او أي وظيفة