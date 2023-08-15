ب55% هتطلع على كلية اي”.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي رياضة وعلوم

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة مرحلة ثانية كلياتك إيه الكثير من طلاب الثانوية العامة يبحثون عن التنسيق للمرحلة الثانية للكلية التي يلحق بها بحسب مجموعه, وهذا الأمر يكون الأهم بهذه الفترة الحالية لإنها تحدد مستقبل كل طالب من حيث التعليم والمهنة التي يعمل بها بعد التخرج, لهذا سوف نوفر لكم من خلال هذا المقال تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023, ومكان الكليات المتاحة للطلاب لتسجيل الرغبات.

تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة علمي علوم

من المهم عند الجميع الآن معرفة تنسيق المرحلة الثانية لكليات العلوم ليتمكن الطلاب أصحاب مجاميع المرحلة الثانية من تسجبل رغاباتهم, من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة وجاءت توقعات تنسيق الكليات لعلمي علوم كالأتي:

نبدأ بكلية حاسبات وعلوم البيانات بالإسكندرية وقنا يبدأ تنسيقها ب 365 درجة, أما كلية طب بيطري المنصورة وكلية التعدين والبترول بمحافظة مطروح تكون نسبة القبول من 365 درجة, وجامعة طب بيطري سوهاج 364 درجة أما بالنسبة لجامعة الحاسبات والمعلومات بمحافظة أسيوط وكلية حاسبات ومعلومات دمياط وطب بيطري الزقازيق وعين شمس وطب محافظة كفر الشيخ يكون التنسيق لهم من 363 درجة, وكلية حاسبات ومعلومات الزقازيق والمنيا وطنطا والإسماعيلية وكلية طب بيطري دمنهور والمنوفية لعلمي علوم تكون 362 درجة, وكلية حاسبات ومعلومات الأقصر وعين شمس لعلمي علوم تكون بدرجة 361 درجة, وجامعة طب بيطري أسيوط والإسكندرية 361 درجة.

تنسيق الكليات للشعبة أدبي 2023 المرحلة الثانية

وهذه توقعات المرحلة الثانية للشعبة الأدبي التي تم الإعلان عنها من مصادر مسئولة من الوزارة وهي كالأتي:

تجارة إنتساب الإسماعلية وتربية الفيوم 264 درجة, وجامعة آداب الموفية وبورسعيد وطنطا وبني سويف 263 درجة, وكلية تجارة بور سعيد ودمنهور وتربية الوادي الجديد 263 درجة, وتربية عين شمس وحقوق الأسكندرية 362 درجة, وتجارة أنتساب السويس وأسوان وطنطا وكفر الشيخ وجنوب الوادي 262 درجة, بينما كلية تربية طفولة دمنهور 261 درجة جامعة حقوق الزفازيق وتربية نوعية بورسعيد وكلية تربية تعليم أساسي السويس وأسيوط وكلية حقوق إنتساب القاهرة وكفر الشيخ وأسيوط وبني سويف 260 درجة, و كليات آداب المنيا وسوهاج تنسيقها من 258 درجة وكلية آداب أسيوط 259 درجة