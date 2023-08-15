يلا اركب بسرعة وشوف أقرب فيزا ليك… جهز نفسك وظائف بالألاف الان تنتظرك في السعودية

جهز نفسك وظائف بالآلاف تنتظرك بالسعودية،يتجه الباحثون عن عمل في السعودية عادة إلى البحث عن وظائف حكومية أولاً،نظراً للمزايا التي توفرها هذه الوظائف،سواء كان المتقدم رجلاً يسعى للحصول على وظيفة حكومية بارزة، أو امرأة تبحث عن وظائف حكومية نسائية،سواء كانت لحملة الثانوية العامة أو الدرجات العليا،وتقوم الهيئة العامة للإحصاء في المملكة بتقدير عدد العاطلين السعوديين عن العمل، من سن 15 عامًا فأكثر،بحوالي 788 ألف شخص.

جهز نفسك وظائف بالآلاف تنتظرك بالسعودية

تسعى المملكة العربية السعودية،كجزء من رؤيتها المستقبلية لعام 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020،إلى الاستثمار الأمثل في مواطنيها بغض النظر عن جنسهم،وذلك لتأهيل كوادر وطنية قادرة على قيادة الوطن نحو طموح لا محدود من النمو والرخاء والرفاهية المستدامة للمجتمع،حيث تعمل العديد من القطاعات في المملكة على توفير فرص عمل للجنسين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دعم الأعمال الفردية والأسر المنتجة،وذلك لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاقتصاد المستدام و المزدهر في المملكة.

وظائف حكومية

يمكن للراغبين في الحصول على وظائف حكومية في السعودية التقدم بطلباتهم بأكثر من طريقة،ومن بينها الطريقة المباشرة، والتي تتضمن البحث عن الوظائف الحكومية الشاغرة والوظائف المخصصة للعاطلين عن العمل يمكن الاطلاع على الوظائف الحكومية الشاغرة في المملكة العربية السعودية عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية،كما يمكن الإطلاع على المواقع الحكومية المتخصصة في التوظيف في المملكة، أو زيارة مواقع التوظيف الخاصة التي تضم جميع الوظائف الشاغرة في السعودية وتعرضها على الزوار.

الموقع الرسمي للجهة الحكومية:

تولي الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا لتوفير قسم خاص يحتوي على الوظائف الشاغرة على مواقعها الإلكترونية الرسمية، ويُمكن للراغبين في التقدم لهذه الوظائف الشاغرة التقديم عليها مباشرة عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الجهة الحكومية لتقديم الأوراق اللازمة،ويُمكن الاطلاع على المواقع الرسمية للجهات الحكومية السعودية،والتي تضم قسمًا خاصًا بالوظائف الشاغرة، من خلال دليل الجهات الحكومية في المملكة الذي يتوفر على موقع البوابة الوطنية، سعودي SAUDI،عبر الإنترنت،وبوابة جدارة منصة توظيف إلكترونية في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية:

تقوم وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية بإدارة عملية التوظيف في القطاع الحكومي باستخدام منصة جدارة الإلكترونية،توفر هذه المنصة الوظائف الشاغرة في كل قطاع حكومي، و تتيح للمتقدمين الاطلاع على إعلانات الوظائف والتقدم لها بشكل إلكتروني سهل وميسر،ويعد نظام جدارة الإلكتروني وسيلة فعالة للتوظيف في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية.