هيبقى ترند التاريخ… محمد صلاح يوقع رسمياً لنادي اتحاد جدة بعد خروجه أمام تشيلسي تعرف على الحقيقة

محمد صلاح لاعب نادي ليفربول انتشرت العديد من الأحاديث في خلال الساعات الأخيرة الماضية عن إمكانية انتقال اللاعب المصري محمد صلاح الفرعون الصغير إلى نادي اتحاد جدة السعودي ورفقة كل من كريم بنزيما واللاعب نجولو كانتي، وانتشرت العديد من الاحاديث تلك على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي جعل الجميع يتسائل هل من الممكن دخول محمد صلاح في مفاوضات مع النادي السعودي.

الجدير بالذكر وأن الهلال السعودي قد أبرم صفقة مفاجأة ومن العيار الثقيل حيث تعاقد مع البرازيلي نيمار لاعب نادي باريس سان جيرمان سابقاً وحالياً ورسمياً في صفوف الاتحاد السعودي ليكون ضد رونالدو في العديد من المباريات القادمة في دوري روشن السعودي وأيضاً ساديو ماني الذي يرافق رونالدو في النصر.

والكثير من النجوم رياض محرز وروبيرتو فيرمينوي إلى صفوف اهلي جدة الدوري السعودي قد أصبح مدجج بالكثير من اللاعبين النجوم، وجاءت كل تلك التصريحات السابقة حول المصر يمحمد صلاح بعد خروجة في مباراته أمس أمام نادي تشيلسي وعدم كسره الرقم القياسي مما أثار غضبه، ولكن رد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على ما حدث بأن صلاح من الممكن أن يكون غاضباً ولكنه ليس عليه إلا التماسك حيث أيضاً عبر روي كين أن هذا جزءاً من كرة القدم، واعرب كلوب أنها لا يشك بأن بينه وبين صلاح أى مشكلة وأن الأمور تسير بطريقة رائعة، مستمراً في حديثة أن محمد صلاح كان سبب قوي بنسبة تصل ل99% في حصد ليفربول الألقاب الماضية، ولكن لا توجد أى معلومات مؤكدة بانتقال صلاح إلى السعودي وأنه مستمر في الريدز ليفربول فلا داعي للقلق.