اشتروا برخص التراب.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 15 اغسطس 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

شهدت الأسعار الخاصة بالدواجن مؤشرات لارتفاع جديد بالأسواق التجارية المحلية في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية حيث أن أسعار مختلف السلالات مثل الدجاج الأبيض والساسو البلدي قد ارتفعت مؤشراتها السعرية بشكل ملحوظ، وكذلك أنواع البيض وهذا ما أوضحته البورصة المحلية المصرية اليوم في الصباح وبأولى التعاملات، وهي الأسعار التي يتم التعامل بها في كل الأسواق ومع هذا الارتفاع الحادث يتوقع بعض المسؤولين بشعبة الدواجن أن سيكون هناك إنفراجة بسعر الدجاج بزيادة المعروض ومن ثم سيكون هناك انخفاض قريب في أسعار أهم السلع الاستهلاكية بالسوق الداجنة سواء للدواجن من كل الأنواع أو للبيض أيضا.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 15 اغسطس 2023

نستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعلومات عن أسعار الدواجن المتوقعة خلال يوم غد حيث سادت اليوم بجميع أسواق الجمهورية أنواع الدوجن بأسعار تتجه نحو مؤشرات الارتفاع وسط وجود تفاوت كبير بالأسعار وذلك من منطقة إلى أخرى ومن محافظة لأخرى.

سعر الفراخ البيضاء

الفراخ البيضاء تعد من أكثر السلع الاستهلاكية التي يستهلكها الكثير من المواطنين فهي تعد من أهم أنواع اللحوم البيضاء ولكن هناك تفاوت في الأسعار بمختلف السوق الشعبية حيث تصل أسعارها ما بين 62 وحتى 68 جنيه مصري للكيلو بينما، بالبورصه المحلية فقد تم الإعلان عن سعر يصل إلى 55 جنيه مصري للكيلو.

سعر الدجاج الامهات

الدواجن للأمهات أيضا نوع يلقى الاقبال الكبير من خلال المواطنين والمستهلكين في كل أسواق مصر فقد بلغ سعرها للكيلو جرام في البورصة 55 جنيه والآن تباع بالسوق الاستهلاكية بسعر يصل إلى نحو 67 جنيه مصري.

سعر الدواجن البلدي والساسو

تعتبر الفراخ البلدي والساسو هي الأنواع الأكثر جودة والمتوفرة بكميات كبيرة بالسوق المحلية من أجل تلبية احتياج المواطنين، ومن المتوقع أن تستقر أسعارها غدا على نفس مستواها اليوم حيث وصل سعر البلدي في البورصة إلى 95 جنيه، وتصل للأسواق الاستهلاكية بسعر 100 جنيه مصري.

سعر الدواجن الساسو استقر عند القيمة 100 جنيه مصري، وتصل قيمتها السعرية بالسوق الاستهلاكية إلى 105 جنيه بأغلب السوق الشعبية.