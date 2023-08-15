“مفيش سلع ولا عيش الا بيه!” الغاء تفعيل بطاقة التموين وبدء تداول الكارت الموحد لكل المواطنين.. ما الحقيقة

حقيقة الغاء تفعيل بطاقة التموين ، أفصحت وزارة التموين من خلال بيانها عن استمرارية بطاقة التموين، حيث أكدت أن تفعيلها لم يتأثر بتواجد الكارت الموحد. وأضافت أن بطاقة التموين ما زالت قائمة ولم يتم إلغاؤها، مع استمرارية صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها في مختلف نقاط التوزيع التموينية، تُطبق منظومة الكارت الموحد حالياً في محافظة واحدة وهي بورسعيد فقط، وستستخدم لصرف المقررات التموينية والخبز. في الوقت نفسه، ستظل بطاقات التموين القديمة قائمة كالمعتاد لأولئك الذين لم يحصلوا على الكارت الجديد.

حقيقة الغاء تفعيل بطاقة التموين

الكارت الموحد هو بطاقة إلكترونية تمهيدية للدفع، يمكن استخدامها لإيداع أو سحب المبالغ مباشرة على البطاقة، وتنفيذ عمليات الشراء من محلات التجزئة باستخدام نقاط البيع التابعة للتجار، بالإضافة إلى سحب النقد من صرافات الهيئة القومية للبريد. يتم خصم المبلغ مباشرة من رصيد البطاقة في هذه العمليات.

كما ذكرنا بانه لا صح لـ الغاء تفعيل بطاقة التموين، وذلك انه بجانب الكارت الجديد الموحد حيث سوف يُستخدم الكارت الموحد في تنفيذ عمليات الدفع الخاصة بالخدمات الحكومية الرقمية، وأيضًا في معاملات صرف الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية للمواطنين في المخابز ونقاط البيع، بالإضافة إلى استخدامه في خدمات التأمين الصحي الشامل.

كيفية الحصول على الكارت الموحد

أشارت الوزارة إلى أنه سيتم توزيع الكارت الموحد للمواطنين مجانًا، ومن المقرر إنشاء حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد لكل مواطن يحصل على الكارت الموحد بعدما اعلان حقيقة الغاء تفعيل بطاقة التموين يتضمن الإجراء عدة خطوات منها: