موعد نتائج التوجيهي 2023 الاردن ورابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة tawjihi jo عبر موقع وزارة التربية والتعليم

اقترب موعد ظهور نتائج التوجيهي الاردن 2023، حيث تعد من أهم النتائج في مملكة الأردن الهاشمية، لذا يبحث العديد من الطلاب عن موعد ظهور النتائج وكيفية الاستعلام عنها، حيث أدى الطلاب الاختبارات النهائية، والجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية، قد أكد أن النتيجة في مرحلتها الأخيرة من رصد الدرجات والمراجعة النهائية.

موعد نتائج التوجيهي 2023 الاردن

وزارة التربية والتعليم الأردنية تؤكد أن موعد الإعلان عن نتائج التوجيهي 2023 سوف يتم في منتصف شهر أغسطس الحالي واحتمالية كبرى أن تظهر النتيجة في 16 من أغسطس القادم، ويجدر بالإشارة أن النتائج في المرحلة الأخيرة من المراجعة والتصحيح ورصد الدرجات، بالإضافة إلى ذلك تم التأكيد أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة عن الأعوام الماضية، ويرجع هذا إلى سهولة الامتحانات التي وضعتها الوزارة في هذه المرحلة الدراسية المهمة.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي الاردن

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن رابط الوزارة الرسمي، وموقع توجيهي الذي يمكن الطالب منه استخراج النتيجة والتعرف عليها بمنتهى السهولة والسرعة، حيث يمكن للطلاب في مختلف المحافظات استخراج النتيجة من خلال الخطوات الآتية:

الذهاب إلى موقع الوزارة الرسمي.

بعد ذلك أن الضغط على نتائج الطلبة.

بعدها اختر الاستعلام عن نتائج التوجيهي

قم بتحديد الشعبة التابع لها الطالب إن كانت أدبي أو علمي.

بعد ذلك قم باختيار المحافظة.

ثم كتابة رقم الجلوس بالطريقة الصحيحة.

والخطوة الاخيرة اضغط على عرض.

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن النتائج غدًا يوم 16 أغسطس وفي حال تغيير هذا الموعد سنوفيكم بكل ما هو جديد.