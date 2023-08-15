“Toyor Baby” تردد قناة طيور بيبي 2023 على النايل سات

تسعى إدارة قناة Toyor Baby إلى أن يكون تردد قناة طيور بيبي 2023 ذات إشارة قوية، وعند وجود أي تشويش أو تقطيع تقوم القناة بعمل تردد جديد واستخدام معدات حديثة، وتستهدف القناة فيما تعرضه الأطفال الصغار، حيث أنها تقدم محتوى خاص بهم، ويساعدهم على الكثير من الأشياء التربوية، وخلال مقالنا سنقوم بعرض تردد قناة Toyor Baby الجديد.

تردد قناة طيور بيبي 2023

عمل المسؤولين عن قناة طيور بيبي على توفير ترددها عبر العديد من الأقمار الصناعية، وهذا لتقديم الإفادة الكبرى لأحبائنا الصغار خاصة المسلمين، وهذا لأنها تعتمد على اتباع عادات الدين الإسلامي وتعليمه للأطفال من خلال ما تبثه لهم، ويمكن بحث بيانات تردد قناة طيور بيبي الجديد إلى جهاز الإستقبال في العديد من الدول التي تقوم باستعمال أيٍ من الأقمار الصناعية التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11393).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (4/3).

الجودة: (SD).

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: (11315).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: (11632).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

نبذة عن قناة Toyor Baby

تعتبر قناة طيور بيبي تابعة لقناة طيور الجنة، حيث أن مالكهما هو الاستاذ خالد مقداد، وقام بتأسيس القناة عام 2008 ميلاديًا، ويتم بث عرضها من عمان في الاردن، وتميزت بالآتي: