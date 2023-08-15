هل بدأت المرحلة الثالثة من هدد جدة؟.. الامانة العامة تُوضح الحقيقة

هل بدأت المرحلة الثالثة من هدد جدة؟.. الامانة العامة تُوضح الحقيقية للمواطنين المتسائلين، وهذا حيث تضمنت خريطة الأمانة التي تم الإعلان عنها سابقًا بعض المناطق والأحياء التي تفتقد المقومات المعيشية الصحيحة، ولهذا سوف يتم التخلص منها وبناء مناطق أخرى وأحياء وفقًا للتخطيط العمراني الصحيح، ولأن المرحلة الأولى قد انتهت بالفعل يتسائل المواطنون عن بداية المرحلة الثانية والثالثة وموعد تنفيذ قرارات الإزالة.

هل بدأت المرحلة الثالثة من هدد جدة؟

الأمانة العامة في جدة لم تُعلن أو تُصرح عن بداية مرحلة ثانية أو ثالثة من الهدم ولكن التطوير يشمل المرحلة الأولى فقط، وبحالة إعلانها عن ذلك الأمر سوف يتم نشره على المواقع الإلكترونية المتعلقة بها.

تعويضات المناطق العشوائية في جدة

وضحت الأمانة العامة الخاصة بجدة خطوات تقديم طلب التعويض لإزالة المناطق العشوائية وذكرت أنه يتم على ثلاث مراحل وهي كالآتي:

الأولى يتم تقديم الصكوك الشرعية والمستندات والوثائق إما بشكل ورقي عبر مقر اللجنة أو إلكتروني بواسطة موقع البوابة على الإنترنت.

المرحلة الثانية والتي يتم فيها تدقيق الوثائق والسقوف والمستندات للتأكد من مدى دقتها بالإضافة إلى التقارير الفنية للموقع.

المرحلة الثالثة والتي تختص بعمل لجنة هيئة العقارات والتي تتعلق بتحديد سعر التعويضات ثم بعد ذلك يتم تحويل الأمر للهيئة الخاصة بصرف التعويضات التي حددتها وقررتها اللجنة ليتم صرفها للمستحقين.

إزالة الأحياء العشوائية بجدة

توجد عدة أسباب تؤدي الحكومة إلى اتخاذ قرار إزالة أو هدد حي أو منطقة بالمملكة سواء في جدة أو في أي مكان آخر وهي كالآتي: