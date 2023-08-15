منصة قطر للتعليم عن بُعد LMS رابط منصة قطر للحصول على جميع الخدمات التعليمية Ims.education.qa

تعد منصة قطر للتعليم LMS عن بعد هي من أهم المنصات التعليمية التي تم إطلاقها في دولة قطر، لتُسهل على العديد من الطلاب والطالبات في إنهاء كافة خدماتهم التعليمية المختلفة، إضافة إلى أن بها جميع الخدمات التعليمية المميزة والمتنوعة سواء للطالب أو المدرس، مع العلم أن يمكن الاستفادة من المنصة عبر التسجيل بشكل إلكتروني، من أجل لبية جميع الاحتياجات والتطلعات التعليمية المختلفة، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية كيفية التسجيل في منصة قطر للتعليم.

رابط منصة قطر للتعليمLMS Ims.education.qa

هناك بعض الخطوات من أجل التسجيل في منصة قطر للتعليم عن بُعد، وفقًا لما يلي:-

أولاً يُرجى الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لمنصة قطر التعليمية.

ثم يتم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.

الذهاب إلى الصفحة الرئيسية.

اختيار خدمات الطلبة أو المدرسين.

ثم يتم على الفور عرض جميع الخدمات التعليمية التي تحتوي عليها المنصة.

خدمات منصة قطر للتعليم عن بُعد

من أبرز الخدمات التي تقدمها منصة قطر للتعليم هي كما يلي:-