زيادة المعاشات للمستحقين بدءًا من هذا الميعاد تبعا لقرارات الوزارة.. زيادة الخير خيرين

زيادة المعاشات للمستحقين بدءًا من هذا الميعاد، أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن تاريخ صرف معاشات شهر سبتمبر، مما أثار اهتمام كبار السن ومستحقي المعاشات للبحث عن تفاصيل أكثر، وتبدأ عمليات صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 في الأول من سبتمبر، وفقاً لما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في المناطق المعتمدة للصرف بناءً على توجيهات الوزارة في جهودها لتسهيل العملية، فقدمت عدة خيارات لصرف المعاشات تشمل تطبيق المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لأصحاب المعاش وخدمات البريد المصري ومنافذ شركة فورى للخدمات المالية واستخدام ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك وغيرها.

زيادة المعاشات للمستحقين بدءًا من هذا الميعاد

أعلن الاتحاد النقابي للمهن الطبية عن زيادة المعاشات للمستحقين بدءًا من هذا الميعاد وهذه الزيادة فقط فئة الأطباء البشريين وليست لكافة متلقي المعاشات، حيث تم تقديم زيادة شهرية تبلغ 350 جنيهًا، بهدف رفع القيمة الإجمالية للمعاش إلى 1350 جنيهًا شهريًا، يتم صرف هذه الزيادة كل 3 أشهربدلاً من القيمة السابقة التي كانت 1000 جنيه شهريًا، يبدأ تنفيذ هذه التعديلات اعتبارًا من موعد صرف معاشات شهر أغسطس والذي تم بالفعل في أول الشهر الجاري.

كما قررت نقابة الصحفيين أيضًا زيادة معاشات أعضائها المتقاعدين بعد بلوغهم السن القانوني ونقلهم من جداول العمل إلى جداول المعاش، تشمل الزيادة أيضًا تعديل بدل الصحفيين للأعضاء الذين كانوا تحت التدريب والعمل، اعتبارًا من شهر أبريل بمقدار 600 جنيه، وبناءً على ذلك، سيستفيد أصحاب المعاشات من زيادة 500 جنيه، ليصل معدل المعاش إلى 3000 جنيه، هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ في السنة المالية الجديدة 2023-2024، مع توفير مبلغ إضافي بمقدار 1000 جنيه شهريًا لأعضاء النقابة.

موعد زيادة المعاشات القادمة

بموجب بند 35 من القانون رقم 148 لسنة 2023 المتعلق بالتأمينات، يتم تعديل قيمة المعاشات سنويا في 30 يونيو من كل عام، وتُقدم الزيادة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو بنسبة تصل إلى 15% استنادًا إلى معدل التضخم.

للاطلاع على التعديل الجديد لمعاشات شهر سبتمبر لعام 2023، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ادخل على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال النقر على الرابط المرفق.

سوف يتطلب النظام منك إدخال اسم المستخدم الخاص بك لإجراء استعلامك.

بعد ذلك، قم بإدخال كلمة المرور المعتمدة لديك.

ستظهر لك بعد ذلك قيمة التعديل الجديد للمعاشات المقرر صرفها في شهر سبتمبر.

بهذه الخطوات، ستتمكن بسهولة من الاطلاع على الزيادة الجديدة لمعاشات شهر سبتمبر لعام 2023.