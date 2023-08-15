الحكومة تُعلنها رسميًا في قانون العمل الجديد.. حالات فصل الموظفين نهائيا عن العمل في قانون العمل الجديد 2023
الحكومة تُعلنها رسميًا في قانون العمل الجديد.. حالات فصل الموظفين نهائيا عن العمل في قانون العمل الجديد 2023
لم يكن الكثير من الموظفين على علم بحالات الفصل النهائي من الوظيفية الحكومية، حيث إن الحكومة تهتم اهتماما بالغا بضبط نظام سير الموظفين داخل المنظومة أو الجهة التي يتم العمل بها، ومع ذلك فإن هناك بعض القرارات الهامة التي تسبب قلقًا كبيرًا اتجاه البعض الموظفين وفقًا لقانون العمل الجديد، الذي يضمن حقوقهم في القطاعي العام والخاص، إضافة إلى تنظيم العمل بين العمال، لكن في بعض الأحيان قد يتعرف الموظف إلى الفصل النهائي أو فرض غرامة مالية في بعض الحالات التي سنوضحها لكم في السطور التالية.
فرض غرامة على الموظفين في العمل 2023
وفقًا لقانون العمل الجديد، الذي جاء لحفظ حقوق الموظفين والتعرف على واجباتهم، فقد نص على أنه يتم فصل الموظف من الجهة الذي يعمل بها بدون الحصول على مستحقاته، وفرض غرامة مالية تصل إلى 200 ألف حنيه، وذلك في حالة إذا ثبت بأن الشخص يتعاطى المخدرات، ليتم فصله دون عودة أو رجوع مرة أخرى إلى العمل، وهناك بعض الحالات الأخرى التي يُطبق فيها الفصل كما سنوضحه لكم في الفقرة التالية.
حالات فصل الموظف نهائيا عن العمل
حدد قانون العمل الجديد، بعض الحالات التي يتم فيها فصل الموظفين نهائيًا عن العمل، وهي تتمثل في التالي:-
- عند انقطاع الموظف أو التغيب عن العمل لمدة تصل إلى 15 يومًا.
- يتم فصل الموظف في حالة إذا بلغ 30 يومًا في العام ولم يحضر إلى مقر عمله.
- التغيب المتكرر بدون عذر طبي.
- إذا ثبت أنه يتعاطي مخدرات بكافة أنواعها.
- إذا ثبت أنه ألتحق بجهة أجنبية دون موافقة جهة العمل على ذلك.