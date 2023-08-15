رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي الاردن 2023 … الثانوية العامة الاردن بالاسم Tawjihi jo

رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي الاردن 2023،أعلنت وزارة التعليم الاردنية صباح اليوم الموافق الثلاثاء 15 اغسطس 2023 عن الإنتهاء من رفع نتائج الطلاب على الموقع الرسمي للوزارة حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع على النتيجة بكل سهولة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي الاردن 2023، وخطوات الاستعلام وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية .

نتائج التوجيهي الاردن 2023

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات على مستوى الجمهورية، بعد أن أنهى الطلاب الامتحانات وسط متابعة قوية من قبل الوزارة التي أعلنت عن البدء في أعمال التصحيح والمراجعة حتى تتمكن من الإعلان عن نتائج الثانوية العامة الأردن في الموعد الرسمي لها.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أنها اهتمت بمتابعة عملية رصد الدرجات، حتى تتأكد أن كل طالب حصل على درجاته المستحقة دون نقصان أو زيادة، وأكد وزير التعليم الأردني خلال تصريح له على قناة الأردن التعليمية أنه من المقرر أن يتم تكريم أوائل الثانوية العامة الاردن خلال الساعات الأولى المقبلة، مشيداً بالدور الكبير التي قامت به الوزارة منذ بداية العام الجاري، وتقدم بخالص التهاني للطلاب المتفوقين وتمنى لهم مزيد من النجاح والتوفيق خلال المراحل المقبلة.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الاردن 2023