تنزيل تردد قناة الأهلي 2023 بأقوي اشارة وصورة واضحة لمتابعة اخبار الدوري المصري

يبحث عشاق كرة القدم عن تردد قناة الأهلي تلك القناة الرياضية التي استطاعت أن تستحوذ على مكانة كبيرة في نفوس مشجعي كرة القدم، حيث إنها من القنوات الرائدة في مجال بث المباريات الخاصة بالنادي الأهلي ذلك النادي الذي يملك جماهير عريضة في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، وكذلك يعشقه بعض مشجعي كرة القدم في الوطن العربي ومنها كان لا بد من وضع أهم التفاصيل الخاصة بهذه القناة والتردد الجديد الخاص بها.

أهم برامج قناة الأهلى

من أكثر ما تمت ملاحظته أن المشاهدين يتلهفون لمعرفة ما هو تردد قناة الأهلى الجديد حتى يتمكنوا من مشاهدة المباريات الرائعة التي تعرضها القناة من ناحية، وكذلك يستمتعون بقائمة متنوعة من البرامج الرياضية التي يتم بثها بجودة عالية من الصوت والصورة من ناحية أخرى.

على أن تكون أشهر البرامج المعروضة على هذه القناة الرياضية ذات المكانة الرائدة والمتربعة على عرش باق القنوات الرياضية، كالتالي

برنامج البيت الكبير.

برنامج الأهلى خط أحمر.

برنامج ملك وكتابة.

برنامج 10 الصبح في الأهلى.

برنامج التريند.

برنامج الأبطال.

تردد قناة الأهلى

كلما ذُكر اسم الأهلي في أي حديث فإن هذا يعني ارتفاع المعدلات البحثية لأقصى حد لها من قبل الجماهير كون الأهل يمتلك قاعدة جماهيرية عريقة، وهذا هو محور نقاشنا معمن حيث إن قناة الأهلى تمثل قدر من الأهمية كما حال النادي، ومنها أصبح البحث عن تردد قناة الأهلى قائماً على قدم وساق.

على أن يكون تردد هذه القناة كالتالي

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معامل استقطاب: رأسي H.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ومن الجدير بالذكر أن هذه القناة تضم قائمة لا بأس بعل من عمالقة التاريخ الكروي ونخبة من أفضل مقدمي البرامج الرياضية، ومن ضمنهم كريم كوجاك ونهاوند سري.