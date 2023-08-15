شوف هتدخل ايه”.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم || رابط تسجيل الرغبات موقع التنسق

بدأت اليوم عملية تنسيق المرحلة الثانية للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالجامعات والمعاهد، وأعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب المستهدفين لهذه المرحلة يصل إلى 350,133 طالب وطالبة، ويبلغ عدد الطلاب في الشعبة العلمية الحد الأدنى للقبول بها 259,445 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح تبلغ 60.98% وعدد الطلاب في الشعبة الأدبية الحد الأدنى للقبول بها 90,688 طالبًا بنسبة نجاح تبلغ 58.5%.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم

أكّد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنّه من المتوقع أن تكون نسب التنسيق للكليات في المرحلة الثانية 2023 في الشعبة العلمية علمي علوم أقل من العام السابق، ويرجع ذلك إلى النسب المئوية التي حصل عليها الطلاب في الامتحانات هذا العام أقل مقارنة بالعام السابق، وأشار إلى أن الحد الأدنى لتنسيق الجامعات لعام 2022 سيكون مؤشرًا هامًا للتقديم في مرحلة التنسيق الثانية لعام 2023، حيث يجب أن يكون الحد الأدنى 246 درجة فأكثر بنسبة 60%.

موقع تنسيق المرحلة الثانية 2023

يُمكن للطلاب البدء في تسجيل رغباتهم عبر موقع تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة العلمية علمي علوم، ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس وحتى السبت المقبل 19 أغسطس، يتبع الطلاب الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري والرقم التأكيدي.

ستظهر بيانات الطالب.

الضغط على الخطوة التالية للتحقق من صحة البيانات.

ستظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات المتاحة، حيث يمكن اختيار 75 رغبة.

بعد اكتمال تسجيل جميع الرغبات، ستعرض للطالب قائمة بالرغبات المُسجلة، وسيتمكن من حفظها أو طباعتها مع ظهور رقم الإيصال.

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم

أعلن وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، عن وجود عدد من الأماكن الشاغرة في الكليات المختلفة في المرحلة الثانية من عملية التنسيق، تشمل هذه الأماكن كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكذلك كليات الفنون الجميلة والعلوم والفنون التطبيقية، الاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والإعلام والآثار، بالإضافة إلى مختلف باقي الكليات والجامعات التكنولوجية، ومن الجدير بالذكر أن يستمر التقديم في المرحلة الثانية لمدة 5 أيام حيث يبدأ من اليوم الثلاثاء 15 أغسطس ويستمر إلى يوم السبت 19أغسطس.