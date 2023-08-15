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60 في الميه تدخل كلية ايه”.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023 (أدبي – علمي علوم ورياضة )
بدأ طلاب الثانوية العامة للعام 2023 في تسجيل رغباتهم في تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023، وذلك وفقاً للإعلان الذي أدلى به وزير التعليم العالي خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده مس، ومن المقرر أن يتم إغلاق تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية يوم السبت الموافق 19 أغسطس.
الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الثانية 2023
وضحت وزارة التربية والتعليم تنسيق المرحلة الثانية لكلاً من الشعبتين العلمية والأدبية كالآتي:
- الحد الأدنى المطلوب في تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية للشعبة العلمية علمي علوم بمقدار 250 درجة، ما يُعادل نسبة 60.98%.
- كما بلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية نحو 238 درجة، ما يُعادل نسبة 58.05%.
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023 علمي
|الكلية / المجموعة
|المحافظة / الجامعة
|الحد الأدنى للتنسيق
|حاسبات وعلوم البيانات
|الإسكندرية / قنا
|365 درجة
|طب بيطري
|المنصورة
|365 درجة
|علوم التعدين والبترول
|مطروح
|365 درجة
|طب بيطري
|سوهاج
|364 درجة
|حاسبات ومعلومات
|أسيوط
|363 درجة
|حاسبات ومعلومات
|دمياط
|363 درجة
|طب بيطري
|الزقازيق / عين شمس / كفر الشيخ
|363 درجة
|حاسبات ومعلومات
|الزقازيق / المنيا / طنطا / الإسماعيلية
|362 درجة
|كلية طب بيطري
|دمنهور / المنوفية
|362 درجة
|حاسبات ومعلومات
|الأقصر / عين شمس
|361 درجة
|طب بيطري
|أسيوط / الإسكندرية
|361 درجة
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 أدبي
- تجارة انتساب الإسماعيلية: 264 درجة.
- تربية تعليم أساسي الفيوم: 264 درجة.
- كلية آداب انتساب موجه: 263 درجة.
- كلية تجارة انتساب: 263 درجة.
- تربية الوادي الجديد: 263 درجة.
- تجارة انتساب موجة: 262 درجة.
- تربية نوعية عين شمس: 262 درجة.
- حقوق الإسكندرية: 262 درجة.
- أداب انتساب : 261 درجة.
- كلية تربية طفولة دمنهور: 261 درجة.
- حقوق انتساب: 260 درجة.
- كلية تربية تعليم أساسي: 260 درجة.
- تربية نوعية بورسعيد: 260 درجة.
- حقوق الزقازيق: 260 درجة.
- آداب أسيوط: 259 درجة.
- آداب المنيا: 258 درجة.
- آداب سوهاج: 258 درجة.