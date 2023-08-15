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60 في الميه تدخل كلية ايه”.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023 (أدبي – علمي علوم ورياضة )

ahmed.khaledمنذ 19 دقيقة
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مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023 علمي
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023 علمي

بدأ طلاب الثانوية العامة للعام 2023 في تسجيل رغباتهم في تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023، وذلك وفقاً للإعلان الذي أدلى به وزير التعليم العالي خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده مس، ومن المقرر أن يتم إغلاق تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية يوم السبت الموافق 19 أغسطس.

الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الثانية 2023

وضحت  وزارة التربية والتعليم  تنسيق المرحلة الثانية لكلاً من الشعبتين العلمية والأدبية كالآتي:

  • الحد الأدنى المطلوب في تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية للشعبة العلمية علمي علوم بمقدار 250 درجة، ما يُعادل نسبة 60.98%.
  • كما بلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية نحو 238 درجة، ما يُعادل نسبة 58.05%.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023 علمي

الكلية / المجموعةالمحافظة / الجامعةالحد الأدنى للتنسيق
حاسبات وعلوم البياناتالإسكندرية / قنا365 درجة
طب بيطريالمنصورة365 درجة
علوم التعدين والبترولمطروح365 درجة
طب بيطريسوهاج364 درجة
حاسبات ومعلوماتأسيوط363 درجة
حاسبات ومعلوماتدمياط363 درجة
طب بيطريالزقازيق / عين شمس / كفر الشيخ363 درجة
حاسبات ومعلوماتالزقازيق / المنيا / طنطا / الإسماعيلية362 درجة
كلية طب بيطريدمنهور / المنوفية362 درجة
حاسبات ومعلوماتالأقصر / عين شمس361 درجة
طب بيطريأسيوط / الإسكندرية361 درجة

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 أدبي

  • تجارة انتساب الإسماعيلية: 264 درجة.
  • تربية تعليم أساسي الفيوم: 264 درجة.
  • كلية آداب انتساب موجه: 263 درجة.
  • كلية تجارة انتساب: 263 درجة.
  • تربية الوادي الجديد: 263 درجة.
  • تجارة انتساب موجة: 262 درجة.
  • تربية نوعية عين شمس: 262 درجة.
  • حقوق الإسكندرية: 262 درجة.
  • أداب انتساب : 261 درجة.
  • كلية تربية طفولة دمنهور: 261 درجة.
  • حقوق انتساب: 260 درجة.
  • كلية تربية تعليم أساسي: 260 درجة.
  • تربية نوعية بورسعيد: 260 درجة.
  • حقوق الزقازيق: 260 درجة.
  • آداب أسيوط: 259 درجة.
  • آداب المنيا: 258 درجة.
  • آداب سوهاج: 258 درجة.
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ahmed.khaledمنذ 19 دقيقة
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