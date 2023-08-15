60 في الميه تدخل كلية ايه”.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023 (أدبي – علمي علوم ورياضة )

بدأ طلاب الثانوية العامة للعام 2023 في تسجيل رغباتهم في تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023، وذلك وفقاً للإعلان الذي أدلى به وزير التعليم العالي خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده مس، ومن المقرر أن يتم إغلاق تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية يوم السبت الموافق 19 أغسطس.

الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الثانية 2023

وضحت وزارة التربية والتعليم تنسيق المرحلة الثانية لكلاً من الشعبتين العلمية والأدبية كالآتي:

الحد الأدنى المطلوب في تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية للشعبة العلمية علمي علوم بمقدار 250 درجة، ما يُعادل نسبة 60.98%.

كما بلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية نحو 238 درجة، ما يُعادل نسبة 58.05%.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023 علمي

الكلية / المجموعة المحافظة / الجامعة الحد الأدنى للتنسيق حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية / قنا 365 درجة طب بيطري المنصورة 365 درجة علوم التعدين والبترول مطروح 365 درجة طب بيطري سوهاج 364 درجة حاسبات ومعلومات أسيوط 363 درجة حاسبات ومعلومات دمياط 363 درجة طب بيطري الزقازيق / عين شمس / كفر الشيخ 363 درجة حاسبات ومعلومات الزقازيق / المنيا / طنطا / الإسماعيلية 362 درجة كلية طب بيطري دمنهور / المنوفية 362 درجة حاسبات ومعلومات الأقصر / عين شمس 361 درجة طب بيطري أسيوط / الإسكندرية 361 درجة

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 أدبي