“هذه الفئات ستصبح بدون معاش” الحكومة تُوضح الفئات المستثناة من صرف المعاش.. تعرف عليهم

يتساءل الكثير من المواطنين داخل محافظات جمهورية مصر العربية عن الفئات التي تم استثنائها من صرف المعاش نظرًا لأن القرار تسبب في صدمة لأصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين لذا سنتطرق لتوضيح الفئات المستثناة من صرف المعاش والمزيد من التفاصيل.

الفئات المستثناة من صرف المعاش

هناك العديد من الفئات المستثناة من صرف المعاش داخل أراضي جمهورية مصر العربية وجاءت على النحو التالي:

إذا قام الشخص بمزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية.

الشخص العاجز عن الكسب طيلة فترة تقاعده عن العمل حتى زوال حالة العجز.

إذا التحق صاحب المعاش بعمل يحصل على دخل يُساوي قيمة المعاش أو يُزيد عليه.

الطالب حتى يلتحق بعمل أو يُزاول مهنة أو من تاريخ بلوغه عُمر الـ 26 أيهما أقرب.

الشخص الحاصل على مؤهل نهائي وأيضًا من يبلغ من العُمر 24 عام بالنسبة للحاصلين على مؤهلات نهائية.

يتوقف صرف المعاش في حالة وفاة الشخص المستحق.

ما هي حالات استحقاق المعاش؟

حدد قانون التأمينات والمعاشات المصري الفئات المستحقة للمعاش وهما: