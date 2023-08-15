“ازاي تدبر قرشين” كيف تحصل على منحة الـ 18 الف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي

هل سمعت عن منحة الـ 18 الف جنيه؟ إذا كنت لا تعلم ما هي المنحة وكذلك ترغب في معرفة معلومات أكثر عنها فيمكننا القول إنها منحة مقدمة من الحكومة المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمينات، حتى تتم مساعدة كل من لا يقدرون على الزواج لأن الزواج أصبح مسؤولية كبيرة تتطلب أموالا طائلة، ومنها فقد قررنا أن نعلمكم بتفاصيل أكثر حول منحة 18 ألف جنيه وكذلك شروط الحصول على هذه المنحة.

منحة الـ 18 الف جنيه

لقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن مفاجأة سارة لجميع من يرغبون في الزواج ولكن لا يملكون الأموال الكافية لذلك حيث إنها قررت أن يتم صرف منحة الـ 18 الف جنيه، لجميع الشباب الراغبين في الزواج ولكن الحياة الاجتماعية والاقتصادية لا تجعلهم لديهم القدرة على القيام بهذا الأمر نظرا لكون احتياجات الزواج أصبحت أمرا يفوق قدرات الشباب في الوقت الحالي.

ولكن وجب التنويه على ضرورة توافر بعض المستندات والأوراق الواجب التعرف عليها قبل قراءة كراسة الشروط، على أن تتلخص الأوراق في التالي

صورة من قسيمة الزواج أو عقد الزواج العرفي.

نموذج رقم 8 ويرفق معه بطاقة الرقم القومي وعليه التوقيع.

تقديم طلب إلى هيئة التأمينات.

بطاقة الرقم القومي الأخت أو الابنة وتكون سارية.

شروط التقديم على منحة الزواج

إذا كنت ترغب في التقديم على منحة الزواج حتى تحصل على الأموال التي قد تكون سبب في مساعدتك على أخذ هذه الخطوة الجدية وتكوين أسرة سوية، فإنه عليك أن تتعرف على شروط التقديم في منحة الـ 18 الف جنيه، ومن ضمنها ما يلي

أن يكون المستحق في المعاش بسبب الوفاة أو الإعاقة أو التقاعد أو البطالة.

أن يكون المستحق من فئة الابن أو الابنة أو الأخ أو الأخت.

أن يكون قد قطع معاشه بسبب الزواج أو بلوغ سن معين أو الالتحاق بالعمل.

ألا يكون قد قام سبق للمتقدم بصرف منحة زواج قبل هذه المرة.

أن يتقدم بطلب لصرف المنحة خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.

هذا كل ما ورد إلينا بخصوص هذه المنحة التي لعبت دوراً كبيراً في تشجيع الراغبين في الزواج على أخذ تلك الخطوة، وهنا يتوجب علينا شكر حكومتنا على كونها أكبر داعم لأبنائها.