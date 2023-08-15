اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة الدفعة الخامسة 2023 اعرف اسمك فورا ملفات pdf علي منصة مظلتي للرعاية

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة الدفعة الخامسة 2023، شهدت الساعات الأخيرة الكثير من العمليات البحثية من قبل المواطنين بالعراق وذلك من أجل معرفة القوائم التي اعلنت في الاونة الاخيرة تشمل أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية، وتؤكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان الكشف عن الدفعة الخامسة سيكون خلال الاسابيع الجارية وحالة من التأكيد وانتشار الاخبار من اجل الحصول علي الكشوفات ولكن حتي الان لم تتوافر علي منصة مظلتي للرعاية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة الدفعة الخامسة 2023

وبحسب مصادر مطلعة في وزارة العمل العراقية ، فإن القوائم ستعلن على ثلاث دفعات نظرا للعدد الكبير من الأشخاص المقبولين لهذه الوجبة الاجتماعية التي يفترض أن تكون الأخيرة، ويعمل المسؤولون في الوزارة على تسهيل عملية الاستعلام عن الأسماء من خلال إطلاق منصة “مظلتي العراقية” الإلكترونية ، حيث يمكن للمواطنين الاطلاع على القوائم بسهولة من المنزل.

وبعد الكثير من عمليات الفحص والتدقيق الخاصة بجميع الطلبات المقدمة للوجبة التاسعة والتي بلغت لأكثر من 400 ألف طلب، قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبول ما يقرب من 200 ألف طلب لهذه الوجبة الاجتماعية، من أجل تغطية الحاجة الفعلية للمستفيدين بالعراق.

تابع مستجدات الرعاية: اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يكون المواطن ان يكون مسجلا سابقا في الشئون الاجتماعية.

يجب أن لا يمتلك أي أصول عالية القيمة.

يجب ادراج كافة البيانات المطلوبة.

رفع المستندات المطلوبة.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

ومن خلال موقعنا البديل نعمل علي توفير خطوات الاستعلام الخاصة بأسماء المشمولين في الوجبة التاسعة بمنصة مظلتي العراقية .