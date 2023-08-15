spa.gov.iq/umbrella رابط وخطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراق منصة مظلتي

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط وخطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة، التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط وخطوات الاستعلام فتابعونا .

الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة

حيث تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائماً على تقديم العديد من وسائل الدعم لعدد كبير من الأسر الفقيرة بالعراق، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا، ولهذا أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التقديم للحصول على الرعاية الاجتماعية الا أنها أعلنت عن عدة شروط يجب توافرها في الاشخاص المتقدمين والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن تتكون الأسرة من 4 أفراد على الأقل.

ألا يقل سن المتقدم من الرجال عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ألا يقل سن المتقدمة من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

أن يكون مسجل في الشؤون الاجتماعية.

ألا يمتلك المتقدم أية ممتلكات.

رابط وخطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وجود رابط الكتروني خاص للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: