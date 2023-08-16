وقف البناء 6 شهور ورسوم 200 الف جنيه في مخالفات التصالح.. تطورات صادمة في قانون البناء

كان لقرار وقف البناء 6 شهور ورسوم 200 الف جنيه صداه الواسع في بحث الكثير من الأشخاص الراغبين في البناء في الاستفسار على معلومات أكثر بخصوص هذا القرار، لا سيما أنه تبعا لما جاء في تعديلات قانون البناء الموحد وجدنا أن هناك حالات قد يصدر فيها وقف البناء لمدة تصل إلى أكثر من 6 شهور فقد تصل إلى ما يقرب من عامين، ومنها فقد أردنا أن نوضح لكم حقيقة هذا القرار وما هي الآليات المدعمة لتطبيقه داخل المجتمع المصري.

وقف البناء 6 شهور ورسوم 200 الف جنيه

طبقا لما جاء في القانون الصادر من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فقد وجدنا أنه تم الاتفاق على وقف البناء 6 شهور ورسوم 200 الف جنيه، لكل من يقوم بأعمال البناء أو تعلية أدوار أو تدعيمها أو توسيعها على أن يتم إيقاف أيضاً استكمال كافة الأعمال الخاصة بالمباني الجاري تنفيذها.

وجاء هذا من أجل تطبيق الاشتراطات التي تساعد على تعمير وتنمية المناطق السكنية على النهج الصحيح وعدم استغلال الأراضي الزراعية التي تعد مصدر خير للبلاد، على أن تكون رسوم قانون البناء الموحد كالتالي

يتم دفع 200 جنيه مقابل طلب الموافقة على الموقع، من حيث إعطاء البيانات أو الناحية التخطيطية.

أما في حال تم إجراء الفحص والاعتماد على الخدمات الخاصة بمشروعات التقسيم، فإن رسومها تصل إلى ما يقرب من 200 ألف جنيه.

أهم تعديلات قانون البناء الجديد 2023

كان قرار وقف البناء 6 شهور ورسوم 200 الف جنيه السبب وراء رغبة الكثير من المواطنين في البحث بشكل موسع حول أهم بنود وتعديلات قانون البناء الجديد، حتى لا يقع المواطن في دائرة القانون ويعاقب على قيامه بخطوات البناء دون دراية بالشروط الواجب اتباعها.

على أن تتلخص أهم قوانين البناء الجديد فيما يلي

أن يشرف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على كافة أعمال البناء المقرر إقامتها داخل حدود الجمهورية.

عقوبة الموظف الممثل في مهندس الجهة الإدارية، في حال لم يقوم بالمهمات المعهودة إليه.

منح شهادة صلاحية الموقع للبناء خلال أسبوعين من التقديم، ولا وجود للمماطلة في إصدار الترخيص.

تحديد الجهة المتخصصة في إزالة المخالفات المقامة على الأراضي الزراعية، لمنع الجور على تلك المناطق المهمة في حياة الشعب المصري.

زيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات وتكون عن طريق استخراجها من مكتب هندسي متخصص.

هذا يعني أن أعمال البناء لن تكون همجية بل تتبع طريقة منظمة وممنهجة تجعل المجتمع المصري يبدو في حِلة بنائية متطورة وجديدة، تليق بعراقة تاريخه وشكله العمراني.