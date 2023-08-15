“حاجة في الحنين” سعر عربية اقل من 90 ألف جنيه في مصر مستعملة واوتوماتيك

يبحث عشاق السيارات عن عربية اقل من 90 ألف جنيه كونها تعد وسيلة من وسائل الراحة من ناحية وتجعله يبتعد عن ازدحام المواصلات العامة من ناحية أخرى، ومنها يبدأ المواطن في البحث عن سيارة سعرها مناسب لما تم ادخاره من أموال في حياته العملية وكذلك يرغب في تواجد بعض من المميزات، التي تؤهله من شراء هذه السيارة على الرغم من كون سعر شرائها ليس مرتفع مثل باقي أنواع السيارات الأخرى المتعارف عليها في السوق المصري تحديدا.

عربية اقل من 90 ألف جنيه

هناك مجموعة لا بأس بها من السيارات التي يمكنك الحصول عليها بسعر قليل مقابل مميزات كثيرة لا تتوقع عزيزي المتابع أن توجد في مثل هذه السيارة نظرا لانخفاض سعر شرائها، لا سيما أنه حينما تسمع شخص ما يتحدث عن عربية اقل من 90 ألف جنيه فلن تصدق هذا الحديث، كون هناك مجموعة كبيرة من السيارات ترتفع سعر شرائها إلى أكثر من مليون ومليون ونصف.

ومن ضمن السيارات التي يمكنك شراؤها بهذا السعر هي

دايو ماتيز، والتي تتلخص مواصفاتها فيما يلي

مصنوعة في شركة كورية.

ذات حجم صغير جدا وهذا ضمن عيوبها.

تستهلك ما يقرب من 10 لتر لكل 160 كم من حيث الوقود.

توجد فيها محرك يكاد يصل إلى ما يقرب مت 850 سي سي.

متوسط سعرها في سوق المستعمل حوالي 90 ألف جنيه.

أنواع سيارات يزيد سعرها عن 100 ألف جنيه

كما نعلم أن شراء عربية اقل من 90 ألف جنيه يعد من الأمور الصعبة بعض الشيء كون هذا السعر لا يمكن تصوره بالنسبة لاسم سيارة، ومنها فقد حاولنا أن نضع لكم سيارة أخري أعلى من 100 ألف جنيه وأقل من 300 ألف جنيه، ألا وهي سيارة فولكس فاجن بولو، وتكون مواصفاتها كالتالي

أولاً هذه السيارة من السيارات الألمانية الصنع.

تتوافر هذه السيارة بموديل 1999.

توجد في السوق المستعمل في قائمة الهاتشباك.

توجد في الأسواق بسعر 150 ألف جنيه.

علما بأن هناك أيضاً سيارات مثل هيونداي فيرنا وكذلك سيارة شيفرولية كروز بـ فئة سعرية أقل من 300 ألف جنيه يتمتعون بمميزات كثيرة، فاختر ما يناسبك و يناسب إمكانياتك المالية.