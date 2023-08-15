بقرار رئاسي.. بشرى سارة لجميع المواطنين بشأن التصالح علي جميع المخالفات البناء في كافة محافظات مصر ضمن قانون التصالح الجديد

يعد ملف التصالح في مخالفات البناء، من أهم الملفات التي تشغل الحكومة في الوقت الحالي، إضافة إلى أنه تم إدخال العديد من التعديلات المختلفة التي تتوافق بين أصحاب المخالفات وجميع الجهات الحكومية المعنية، في سبيل حل مشكلة المخالفات العقارية والعمل على تحسين البيئة العمرانية، هذا وأن هذا القانون يُساهم بشكل كبير في تحسين البيئة العمرانية، وفي حالة مخالفته سيتم فرض غرامات وعقوبات حازمة على ملايين المواطنين.

قانون التصالح بمخالفات البناء 2023

وفقًا لما نص عليه قانون التصالح في مخالفات البناء بالأراضي الزراعية، فإنه تم وضع مجموعة من القوانين الهامة التي من بينها وجود المرافق الأساسية مثل الماء والغاز والكهرباء والصرف الصحي، لكي يتمكن المواطن من البناء على الأرض، إضافة إلى أنه يحظر البناء على الأراضي المخالفة التي لم يتم تسويتها أو التصالح عليها، إضافة إلى أنه يجب على الجهة المختصة إعلام الجهات الرسمية بقبول التسوية في غضون 15 يومًا من وقت إصدار القانون، حتى لا يخضع المواطن إلى الغرامات الطائلة.

حالات رفض التصالح على البناء

قبل الحديث عن حالات رفض التصالح، فإنه يتم منع توصيل المرافق الخاصة بالبناء، في حالة عدم التسوية، ويتم فرض جميع الإجراءات القانونية المطلوبة واللازمة لهذا الأمر، إضافة إلى أنه بالنسبة للعقار التي تم توصيل المرافق له مسبقًا، فلا يتم قطعه مرة أخرى، ويمكنه استكمال باقي الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية، لكي يتم من إتمام عمليات البناء على الأراضي، لكن هناك بعض الحالات التي يمنع التصالح لهم، وذلك عند قبول الجهة المعنية ذلك، أو عدم سداد المستحقات اللازمة في الوقت المحدد.