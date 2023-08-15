“هيتصرف بدري” موعد صرف الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي المطور سبتمبر 2023
موعد صرف الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي المطور لشهر سبتمبر 2023
يبحث عدد كبير من الأشخاص في السعودية عن موعد صرف الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي المطور سبتمبر 2023،الذي يعد من أهم برامج الدعم التي تقدمه الحكومة السعودية لعدد كبير من المواطنين من محدودي الدخل، إلا أن وزارة الموارد البشرية قد أعلنت عن عدة شروط يجب توافرها في الاشخاص المتقدمين لطلب الضمان الاجتماعي المطور والتي سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية …
شروط الضمان الاجتماعي المطور
- أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة بشكل دائم.
- ألا يكون المتقدم من أصحاب العقارات أو المملكات.
- ألا يتجاوز دخل المتقدم عن عن الحد المانع للدعم التي أعلنت عنه الوزارة.
- أن يلتزم المتقدم بحضور الندوات التي تعلن عنها الوزارة.
موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر سبتمبر 2023
وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية عن أن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور سوف يكون يوم 1 من كل شهر، ومنن المقرر أن يأتي 1 سبتمبر في يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية في المملكة السعودية ولهذا سوف يتم تبكير صرف الدفعة الجديدة إلى يوم الخميس المولفق 31 أغسطس 2023.
خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور
حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تدشين رابط الكتروني خاص للاستعلام عن طلب الحصول على الضمان الاجتماعي المطور والذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية :
- الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية من هنا .
- ثم اختر الضمان الإجتمتعي المطور.
- ادخل بيانات الطالب المراد الاستعلام عنه.
- اضغط على أيقونة “استعلام”
- سوف تظهر أمامك نتيجة الطلب المقدم للحصول على الضمان الاجتماعي المطور بالقبول أو الرفض.