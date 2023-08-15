هيتقالك يا دكتور برضو!! اعرف تنسيق كلية التمريض 2023 علمي علوم بالدرجات “من هنــا”

بحث عن تنسيق كلية التمريض 2023 علمي علوم الكثير من الطلاب، ولكن إلى الآن لم تُعلن وزارة التربية والتعليم عن هذا التنسيق الخاص بها، ولكن يمكن أن تتعرف عليه بواسطة اطلاعك على تنسيق السنة الماضية، وهو ما سوف توضحه فيما يلي.

تنسيق كلية التمريض 2023 علمي علوم

فيما يلي تنسيق كلية التمريض 2023 علمي علوم المتوقع للعام الجاري:

تقبل كلية التمريض المنصورة من حوالي 347 درجة بمعدل84.63%.

كذلك تقبل كلية التمريض طنطا من حوالي 344 درجة بمعدل 83.90%.

كما أن كلية التمريض دمياط تقبل من حوالي 340 درجة بمعدل 82.92%

كلية التمريض الزقازيق تقبل من حوالي 337 درجة بمعدل 82.19%.

كذلك تقبل كلية التمريض دمنهور من حوالي 334 درجة بمعدل 81.46%.

كما أن كلية التمريض المنوفية بشبين الكوم تقبل من حوالي 332 درجة بمعدل 80.97%.

كذلك أن كلية التمريض بنها تقبل من حوالي 323 درجة بمعدل 78.78%.

هذا بجانب ان كلية التمريض كفر الشيخ تقبل من حوالي 322 درجة بمعدل 78.63%.

كذلك أن كلية التمريض أسيوط تقبل من حوالي 321 درجة بمعدل 78.29%.

كما أن كلية التمريض سوهاج تقبل من حوالي 317 درجة بمعدل 77.31%.

أقسام كلية تمريض 2023

هناك الكثير من الأقسام التي توجد في كلية تمريض، من ضمنها: