أخر أمل “هتقبل من 60%” مرحلة ثانية للطلاب .. تنسيق كلية زراعة 2023 علمي علوم

تساءل عدد كبير من الطلبة والطالبات عن تنسيق كلية زراعة 2023 علمي علوم ، وهذا لكي يتعرفوا على الحدود الدنيا التي تقبل منها هذه الكلية في الجامعات المصرية المختلفة، ومن الجدير بالذكر أن تلك الكلية تكون من ضمن الكليات العلمية المميزة.

تنسيق كلية زراعة 2023 علمي علوم

تستطيع عن طريق تنسيق العام الماضي لكلية زراعة معرفة توقعات تنسيق كلية زراعة 2023 علمي علوم ، وفيما يلي هذا التنسيق:

كذلك أن كلية الزراعة المنصورة تقبل من حوالي 312 درجة.

هذا بجانب أن كلية الزراعة القاهرة تقبل من حوالي 308 درجة.

كما أن كلية الزراعة دمنهور تقبل من حوالي 308 درجة.

كذلك أن كلية الزراعة دمياط تقبل من حوالي 307 درجة.

كما أن كلية زراعة جامعة الإسكندرية تقبل من حوالي 300 درجة.

هذا بجانب أن كلية الزراعة طنطا تقبل من حوالي 299 درجة.

كذلك تقبل كلية الزراعة عين شمس تقبل من حوالي 298 درجة.

كما تقبل كلية الزراعة الزقازيق تقبل من حوالي 297 درجة.

كذلك تقبل كلية الزراعة كفر الشيخ تقبل من حوالي 293 درجة.

هذا بجانب أن كلية الزراعة سوهاج تقبل من حوالي 285 درجة.

كما أن كلية الزراعة قناة السويس تقبل من حوالي 283 درجة.

أقسام كلية الزراعة 2023

توجد الكثير من الأقسام بكلية الزراعة من ضمنها: