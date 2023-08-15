“دكتور تحاليل” .. أعرف حالًا تنسيق كلية علوم 2023 علمي علوم من مجموع 60%

طلاب كثيرة تتساءل بشكل مستمر عن تنسيق كلية علوم 2023 علمي علوم ، ومن الجدير بالذكر أن تلك الكلية من الكليات العلمية المميزة، التي يرغب في دخولها كثير من الطلاب، وفي هذا المقال سوف نبين لكم تنسيق تلك الكلية.

تنسيق كلية علوم 2023 علمي علوم

تستطيع التعرف على جميع ما يخص تنسيق كلية علوم 2023 علمي علوم عبر اطلاعك على التنسيق الذي يتعلق بكلية العلوم لسنة 2022م، وهو كما يلي:

تقبل كلية علوم جامعة الإسكندرية من حوالي 312 درجة.

كذلك أن كلية علوم جامعة بني سويف تقبل من حوالي 308 درجة.

كما أن كلية علوم جامعة المنصورة تقبل من حوالي 308 درجة.

هذا بجانب أن كلية علوم جامعة دمنهور تقبل من حوالي 305 درجة.

كما أن كلية علوم جامعة عين شمس تقبل من حوالي 304 درجة.

كذلك أن كلية علوم جامعة المنوفية بشبين الكوم تقبل من حوالي 303 درجة.

كما أن كلية علوم جامعة الزقازيق تقبل من حوالي 302 درجة.

كذلك أن كلية علوم جامعة طنطا تقبل من حوالي 302 درجة.

هذا بجانب أن كلية علوم جامعة بنها تقبل من حوالي 301 درجة.

أقسام كلية علوم 2023

تشتمل كلية العلوم على الكثير من الأقسام التي لا تحصى، من ضمنها: