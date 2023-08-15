رابط حجز تذاكر حفل استقبال نيمار دا سيلفا في الملك فهد الدولي لاعب نادي الهلال السعودي 

ترقب كبير بالوقت الحالي عقب اعلان نادي الهلال السعودي بالساعات الماضية التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار في صفقة ستكون الاكبر في تاريخ الدوري السعودي وحالة من الترقب من قبل الكثير من محبي كرة القدم السعودية بالوقت الحالي من أجل حضور حفل استقبال اللاعب البرازيلي نيمار والتي من المقرر اقامتها يوم الاربعاء الموافق السادس عشر من اغسطس الجاري وسط حضور سيكون ضخم للغاية وحالة من الترقب الشديد من قبل محبي ومتابعي كرة القدم بالوقت الحال في المملكة العربية السعودية.

هذا وقد كشف اليوتيوبر بن بلاك اليوم على صفحة التواصل الاجتماعي بفيس بوك انتقال نيمار والاعلان عن الصفقة رسمياً وسيكون التقديم يوم الاربعاء واشارت التقارير الخاصة بصحفية نادي الهلال السعودي ان اللاعب بات رسيمي بالمملكة وسخوض اول لقاء رسمي مع الفريق في الفترة القادمة وذلك عقب التعاقد معه وسوف يتم تقديمة كلاعب من الفئة الاولي مثل رونالدو وكريم بنزيما .

حفل استقبال نيمار دا سيلفا

وخلال الموسمين مع نادي الهلال السعودي، سوف يحصل اللاعب البرازيلي نيمار على مبلغ ضخم للغاية وسيكون 160 مليون يورو، فيما ستكلف صفقة باريس سان جيرمان أكثر من 80 مليون يورو كما أعلن الصحف السعودية في الوطن العربي والعالم.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن الهلال أنهى اتفاقه مع نيمار للانضمام إلى صفوف المتصدر، بعقد يمتد لموسمين تنتهي بموسم 2025، بشرط أن يحصل اللاعب على 160 مليون يورو إجمالاً. خلال الموسمين.

وشارك اللاعب الدولي نيمار بالموسم الماضي مع النادي الفرنسي باريس سان جيرمان في 28 مباراة، في كافة المسابقات الاوروبية والمحلية مع النادي الفرنسي باريس سان جيرمان .

أسعار تذاكر حفل استقبال نيمار دا سيلفا

من المُحتمل أن تكون اسعار تذاكر حفل استقبال النجم البرزايلي نيمار دا سيلفا مرتفعة عن كافة النجوم التي اقامت الملمكة لهم حفل استقبال وسيقام الحفل علي ارضية ميدان ملعب نادي الهلال السعودي استاد الملك فهد الدولي وسوف تصل قيمة حجز التذكرة إلي 100 ريال فيما اكثر كما هو منتشر علي مواقع التواصل والتغريدات القصيرة تويتر .

رابط حجز تذاكر حفل استقبال نيمار

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