“هنـــا” تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات علمي رياضة 2023 بالدرجات والتخصصات المتاحة

بحث عن تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات علمي رياضة 2023 عديد من الطلاب الراغبون في دخول الكلية، ومن المعروف أن تلك الكلية من الكليات التي تقبل فقط الشعبة العلمية، علمي علوم، وكذلك علمي رياضة، وهي من أفضل الكليات على الإطلاق، وفي هذا المقال سوف نبين تنسيق الكلية لعام 2022م، الماضي، لأن تنسيق عام 2023م، لم يظهر بعد.

تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات علمي رياضة 2023

تساءل عن تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات علمي رياضة 2023 ، غالبية الطلبة والطالبات بالشعبة العلمية، تحديدًا شعبة علمي رياضة، وذلك لأنهم يريدون دخول هذه الكلية، لكن إلى هذا الوقت لم تقوم الوزارة بالإعلان عن التنسيق، وفيما يلي تنسيق سنة 2022م:

تقبل كلية حاسبات ومعلومات جامعة سوهاج من حوالي 366.5 درجة.

كذلك تقبل كلية حاسبات ومعلومات جامعة قنا من حوالي 365 درجة.

كما أن كلية حاسبات ومعلومات جامعة دمنهور تقبل من حوالي 364 درجة.

كذلك أن كلية حاسبات ومعلومات جامعة أسيوط تقبل من حوالي 363 درجة.

هذا بجانب أن كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنيا تقبل من حوالي 362 درجة.

كما أن كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة تقبل من حوالي 362 درجة.

كذلك أن كلية حاسبات جامعة القاهرة تقبل من حوالي 347.5 درجة.

كما أن كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس تقبل من حوالي 345.5 درجة.

أقسام كلية حاسبات ومعلومات

توجد أقسام كثيرة في كلية حاسبات ومعلومات، من ضمنها: