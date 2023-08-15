“سيادة المستشار” أعرف حالًا تنسيق كلية حقوق 2023 للشعبة الأدبية .. نزل التنسيق لـ 63.5%

بحث الطلاب عن تنسيق كلية حقوق 2023 للشعبة الأدبية ، وكما نعلم أن هذه الكلية تكون من بين الكليات الأدبية، ومن الجدير بالذكر أنها كذلك تقبل الشعبة العلمية من علوم، ورياضية، كذلك أن الكلية كثير من الأقسام، لهذا يرتفع البحث عليها، وذلك لأن مجالات العمل بها عديدة.

تنسيق كلية حقوق 2023 للشعبة الأدبية

فيما يلي مؤشرات التنسيق الخاص بكلية حقوق 2023م:

كلية حقوق انتساب جامعة سوهاج تقبل من حوالي 265 درجة أي بمعدل 64.63%

كما أن كلية حقوق جامعة عين شمس تقبل من حوالي 265 درجة، بمعدل 64.63%

كذلك أن كلية حقوق جامعة الإسكندرية تقبل من حوالي 262 درجة، بمعدل 63.90%

هذا بجانب أن كلية حقوق انتساب جامعة القاهرة تقبل من حوالي 261 درجة، بمعدل 63.65%

كذلك أن كلية حقوق انتساب جامعة كفر الشيخ تقبل من حوالي 261 درجة، بمعدل 63.65%

كما أن كلية حقوق انتساب جامعة عين شمس تقبل من حوالي 260 درجة، بمعدل 63.41%

كذلك أن كلية حقوق جامعة حلوان تقبل من حوالي 258 درجة، بمعدل 62.92%

هذا بجانب أن كلية حقوق انتساب جامعة حلوان تقبل من حوالي 257 درجة، بمعدل 62.68%

كما أن كلية حقوق جامعة بنها تقبل من حوالي 257 درجة، بمعدل 62.68%

كذلك أن كلية حقوق جامعة الفيوم تقبل من حوالي 256 درجة، بمعدل 62.43%

كما أن كلية حقوق جامعة المنصورة تقبل من حوالي 256 درجة، بمعدل 62.43%

هذا بجانب ان كلية حقوق انتساب جامعة الإسكندرية تقبل من حوالي 256 درجة، بمعدل 62.43%

كما أن كلية حقوق جامعة أسوان تقبل من حوالي 256 درجة، بمعدل 62.43%

أقسام كلية حقوق

لكلية الحقوق العديد من الأقسام، منها: