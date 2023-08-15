من غير حيرة ولا قلق!! تنسيق كلية التربية 2023 للشعبة الأدبية نزل لــ 60% وأقل كمان

في الفترة الأخيرة ارتفعت نسب البحث حول تنسيق كلية التربية لهذا العام الجاري 2023م، من قبل العديد من الطلاب، وهذا لأنهم يريدون الالتحاق بها، ومن المعروف أن لهذه الكلية الكثير من المميزات التي لا تعد ولا تحصى، فسوف تضمن لك مستقبل باهر في سوق العمل، وفي هذا المقال سوف نبين تنسيق الكيلة.

تنسيق كلية التربية 2023 للشعبة الأدبية

يمكنك أن تتعرف على كل الحدود الدنيا التي تقبل منها ملئ التربية في الجامعات المختلفة الخاصة بالسنة الماضية، حتى تتوقع تنسيق هذا العام 2023م:

تقبل كلية تربية جامعة بورسعيد تقبل من حوالي 338.5 درجة.

كذلك تقبل كلية تربية جامعة الإسكندرية تقبل من حوالي 330 درجة.

كما تقبل كلية تربية جامعة الزقازيق تقبل من حوالي 329.5 درجة.

هذا بجانب أن كلية تربية جامعة المنصورة تقبل من حوالي 328.5 درجة.

كذلك أن كلية تربية جامعة بنها تقبل من حوالي 325.5 درجة.

هذا بجانب أن كلية تربية جامعة طنطا تقبل من حوالي 325.5 درجة.

كذلك تقبل كلية تربية جامعة مطروح من حوالي 318.5 درجة.

هذا بجانب أن كلية تربية جامعة السويس تقبل من حوالي 318.5 درجة.

كما أن كلية تربية جامعة دمنهور تقبل من حوالي 323.5 درجة.

أقسام كلية تربية 2023

هناك كثير من الأقسام التي توجد في كلية التربية، من ضمنها: