بطريقة ذكية هتدفع نص فاتوره التليفون الارضي لشهر أغسطس + هتضمن استمرارية النت عندك من غير ما تدفع الفاتورة!! أعرف التفاصيل

يبحث العديد من المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي ،حيث وفرت شركة WE رابط يمكنكم من خلاله الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وذلك ليتكمن جميع المواطنين معرفة فاتورة الإنترنت والاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي باستخدام الرقم الأرضي وسوف نوضح لكم كل المعلومات الخاصة ب رابط الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي

رابط الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي

يمكنك استخدام رابط الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لدفع قيمة فاتورة التليفون الأرضي وذلك عن طريق التوجه إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات والتي تقوم بتقديم خدمة الدفع لك إلكترونياً بدل من الذهاب إلى الشركة كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

قم الدخول على موقع شركة الاتصالات المصرية من خلال الرابط التالي https://te.eg/wps/portal/te/Personal/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivQNdjAz93Q28_b39jA0cfS1dDJzdzAwNfM31wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJQgTLM0sgSZ4uhhYBpkbGVgYQRXgMaMgN8Ig01FREQA1DOZq/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL2Fy/?gclid=CjwKCAjwxOymBhAFEiwAnodBLL9eveq79aeHMMbw5FEoUX7x946WKq5zDbt5GZjrTnykPF6eQuCHVhoCht0QAvD_BwE

قم بإدخال كود المحافظة الخاصة بك.

قم بإدخال رقم التليفون الأرضي.

قم بالضغط على إظهار الفواتير.

قم بالضغط على كلمة ادفع.

قم بكتابة رقم آخر لك للسداد ، وإدخال البريد الالكتروني الخاص بك .

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي هاتفياً من خلال استخدام الرقم التالي19777 أو الاتصال من التليفون الأرضي على الرقم 111واتباع كافة التعليمات لكى يتم التعرف على قيمة الفاتورة المستحقة المقررة وتسديدها خلال شهر أغسطس الجاري وتتضمن الفاتورة كل المعلومات التالية: