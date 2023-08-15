معدلات القبول في الصف الأول الثانوي سوريا 2023/2024 وزارة التربية السورية .. الحد الادني للقبول بالصف العاشر

معدلات القبول في الصف الأول الثانوي سوريا، شهدت الاونة الاخيرة الكثير من العمليات البحثية علي معدلات القبول في الصف الاول الثانوي وباتت تلك الكلمات واحد من أهم عمليات البحثية المتداولة بالوقت الحالي، ومن خلال موقعنا البديل نعمل علي توفير كافة التفاصيل حول المعدلات التي اعلنت من قبل وزارة التربية السورية بالساعات الماضية، حيث كشفت الوزارة ان المعدلات ستكون مغايرة عن الاعوام الماضية، وذلك يكون وفقا للمقاعد المتاحة داخل المدرسة في سوريا كما اعلنت الوازرة .

معدلات القبول في الصف الأول الثانوي سوريا

في تصريح رسمي من المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية السودرية اعلن عن شروط القبول في الصف العاشر في سوريا وسط ترقب كبير من قبل الطلاب بالوقت الحالي عقب الانتهاء من الحصول علي النتائج بالايام الماضية وبالوقت الحالي يريدون التطلع علي معدلات القبول في الصف الاول الثانوي تلك الشروط والتي جاءت كما يلي:

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أن يكون الطالب ناجح في اختبارات المرحلة الإعدادية.

يتم التقديم في الموعد الذي حددته الوزارة.

أن يحصل الطالب على معدل القبول 70% وهي الحد الأدنى لدخول العاشر العام.

وجود كافة الأوراق الرسمية والمستندات الرسمية المطلوبة لدخول الصف العاشر بسوريا.

معدل القبول في الصف العاشر سوريا